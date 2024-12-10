Тревога на севере Украины: была угроза баллистики из Беларуси - аналитики

На юге Беларуси появилась новая бесполетная зона, были объявлены "учения".

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Аналитики предупреждали об угрозе пуска баллистических ракет с территории Беларуси по Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия (иллюстративное фото), map.ukrainealarm.com/

В северных регионах Украины ранее объявляли воздушную тревогу. Вероятно, предупреждение связано с угрозой пуска баллистических ракет с территории Беларуси.

Как сообщает мониторинговый OSINT-проект Беларускі Гаюн, тревога в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях была связана именно с угрозой баллистики из Беларуси.

Как выглядела карта воздушной тревоги

В 13:22 по Киеву был дан отбой тревоги в северных областях / map.ukrainealarm.com

Аналитики напомнили, что ранее в Беларуси появилась новая зона ограничения полетов – Болото Ольманское.

видео дня

С 10 декабря там объявлялись учения.

Бесполетная зона в Беларуси возле границ Украины - как она выглядит:

В этой зоне были объявлены учения / Беларуски Гаюн

Лукашенко "поклянчил" у Путина Орешник – что об этом известно:

Как сообщал Главред, 6 декабря самозванный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил главу РФ Владимира Путина передать ему ракетный комплекс Орешник.

Просьба продиктована, дескать, опасениями Лукашенко в связи с ситуацией на западной границе Беларуси и в Украине.

Возможным размещением Орешника в Беларуси Путин пытается напугать НАТО, считает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, таким образом Кремль "хочет" изменить общественные настроения в странах Европы.

Ракетный комплекс Кедр, который, вероятно, и является Орешником / Инфографика Главред

Также в ЦПД опровергли способность России производить 25 единиц Орешника в месяц. У врага нет такой возможности, информация не соответствует действительности, подчеркнул глава Центра Андрей Коваленко.

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Что известно о ракетном комплексе "Кедр"? В начале 2021 года российские пропагандисты писали о том, что российский ВПК начал проектирование "стратегического комплекса нового поколения", получившего обозначение "Кедр". Период начала опытно-конструкторских работ указывался на 2023-2024 годы. Также пропагандисты РФ сообщали, что этот комплекс якобы создается взамен МБР "Ярс" и будет ракетой нового поколения, которая будет иметь большую мобильность и меньшую уязвимость. До удара по Днепру 21 ноября 2024 года россияне уже дважды производили испытательные пуски "Кедра" – в октябре 2023 и апреле 2024 года.

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