В Украине ударят более сильные морозы: синоптик назвала дату похолодания

Температура воздуха скоро опустится до ощутимых минусов. Однако похолодание задержится не надолго.

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Погода в Украине - в Украине ударит ощутимое похолодание/ unsplash.com

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Какой будет погода в Украине 11 декабря

Когда в Украине будет похолодание

Погода в Украине в среду, 11 декабря, будет определяться циклоном вместе с атмосферными фронтами. В нашем государстве будет облачная и влажная погода.

Практически повсеместно пройдут мокрый снег и дождь. На западе и севере местами будут гололед и налипание мокрого снега. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"Видимость из-за облачности и осадков - невысокая, из-за осадков на дорогах сложно, водители, будьте особенно осторожны", - предупредила синоптик.

Температура воздуха и ночью, и днем будет держаться на отметке около нуля, днем в южной части ожидается +4...+9 градусов, в Крыму до +9...+12 градусов.

Погода в Украине 11 декабря/ meteoprog

Погода в Киеве 11 декабря

В Киеве в среду ожидается дождь, временами мокрый снег. В течение суток температура воздуха около нуля.

Когда в Украине будет похолодание

В четверг, 12 декабря, осадков в Украине станет меньше, температура воздуха немного снизится, а в течение 13-14 декабря в большинстве областей Украины ожидается ощутимое похолодание до умеренных морозов.

Более теплая погода восстановится с 15 декабря, отметила синоптик.

Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что Украину накроет мокрый снег - синоптик назвала дату. Осадки в виде мокрого снега с дождем очень скоро накроют наше государство.

Также сообщалось, что мощный циклон мчится к Украине, регионы накроет мокрым снегом - стала известна дата. Синоптики предупреждают о том, что 10 декабря на дорогах будет очень скользко.

Как сообщалось ранее, влупил почти 6-балльный шторм - Украина под атакой сильной магнитной бури. В Украине началась сильная магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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