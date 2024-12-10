В Украине ударят более сильные морозы: синоптик назвала дату похолодания

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 11 декабря
- Когда в Украине будет похолодание
Погода в Украине в среду, 11 декабря, будет определяться циклоном вместе с атмосферными фронтами. В нашем государстве будет облачная и влажная погода.
Практически повсеместно пройдут мокрый снег и дождь. На западе и севере местами будут гололед и налипание мокрого снега. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
"Видимость из-за облачности и осадков - невысокая, из-за осадков на дорогах сложно, водители, будьте особенно осторожны", - предупредила синоптик.
Температура воздуха и ночью, и днем будет держаться на отметке около нуля, днем в южной части ожидается +4...+9 градусов, в Крыму до +9...+12 градусов.
Погода в Киеве 11 декабря
В Киеве в среду ожидается дождь, временами мокрый снег. В течение суток температура воздуха около нуля.
Когда в Украине будет похолодание
В четверг, 12 декабря, осадков в Украине станет меньше, температура воздуха немного снизится, а в течение 13-14 декабря в большинстве областей Украины ожидается ощутимое похолодание до умеренных морозов.
Более теплая погода восстановится с 15 декабря, отметила синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что Украину накроет мокрый снег - синоптик назвала дату. Осадки в виде мокрого снега с дождем очень скоро накроют наше государство.
Также сообщалось, что мощный циклон мчится к Украине, регионы накроет мокрым снегом - стала известна дата. Синоптики предупреждают о том, что 10 декабря на дорогах будет очень скользко.
Как сообщалось ранее, влупил почти 6-балльный шторм - Украина под атакой сильной магнитной бури. В Украине началась сильная магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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