'Ракеты долетят за минуты': для двух регионов участятся тревоги - что известно

Сигналы воздушных тревог в пределах нескольких областей Украины станут более частыми из-за угрозы применения баллистического вооружения, отметил экс-мэр Ровно.

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В Украине предупредили об угрозе для 2 областей со стороны Беларуси / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада

Кратко:

Военные учения в Беларуси продлятся до 31 декабря

В случае пуска ракет, они достигнут регионов Украины за считанные минуты

В Республике Беларусь начались военные учения, которые предусматривают применение баллистического вооружения. Соответственно, в нескольких областях Украины сигналы воздушной тревоги будут раздаваться чаще. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил экс-мэр Ровно Александр Третьяк.

По его словам, военные учения на территории соседней с Украиной Беларуси будут продолжаться до 31 декабря. Из-за этого на территории Волынской и Ровенской областей сигналы воздушных тревог станут более частыми.

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Кроме того, Александр Третьяк отметил, что в случае пуска ракет с территории Беларуси, они уже за считанные минуты достигнут территории Украины.

"Учитывайте, что в случае запуска ракет с территории Белоруссии, они за считанные минуты могут достичь нашего региона", - сообщил он.

Что этому предшествовало

Сегодня, 10 декабря, в северных областях Украины объявили воздушную тревогу из-за вероятной угрозы запуска баллистических ракет с территории Беларуси.

Как сообщает мониторинговый OSINT-проект "Беларускі Гаюн", тревога в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях была вызвана именно этой угрозой.

Аналитики отметили, что ранее в Беларуси создали новую зону ограничения полетов - Ольманское болото, а с 10 декабря там начались учения.

Что известно об армии Беларуси / Инфографика: Главред

Размещение ракет "Орешник" в Беларуси - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 6 декабря самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой разместить на территории Беларуси ракетный комплекс "Орешник". Российский диктатор заявил о готовности выполнить эту просьбу, сообщает агентство "БелТА" по результатам заседания высшего госсовета так называемого "союзного государства".

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко назвал это заявление "страшилкой", которую Кремль использует для нагнетания ситуации, ссылаясь на влияние российских чиновников Сергея Кириенко и Николая Патрушева.

10 декабря Лукашенко заявил, что в Беларуси есть около 30 площадок, готовых для размещения ракетной системы "Орешник". Согласно информации "БелТА", сейчас идет выбор локации с наименьшим расстоянием до потенциальных целей.

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Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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