Владимир Остапчук в третий раз стал отцом - первые фото младенца

Катя Остапчук сегодня подарила возлюбленному сына.

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Владимир Остапчук и Катя Полтавская стали родителями - фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Кратко:

Владимир и Катя Остапчук стали родителями

У пары родился сын Тимофей

В июле 2024 года украинский шоумен Владимир Остапчук и его юная супруга Екатерина Полтавская сообщили, что ждут ребенка. В августе пара выяснила, что у них будет сын.

Сегодня Остапчук и Полтавская в социальных сетях опубликовали радостную новость - они стали родителями. Как и предполагалось, Катя родила мальчика. Его назвали Тимофеем.

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"10.12.2024. Остапчук Тимофей", - написали они. С знаменательным событием пару поздравляют поклонники и друзья.

Тимофей - первенец Екатерины Полтавской. У Владимира Остапчука есть двое детей от первого брака с Еленой Войченко - дочь Эмилия и сын Эван-Александр.

Владимир Остапчук и Катя Полтавская стали родителями - фото / instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук и Катя Полтавская стали родителями - фото / instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук и Катя Полтавская стали родителями - фото / instagram.com/vova_ostapchuk

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