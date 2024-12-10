Владимир Остапчук в третий раз стал отцом - первые фото младенца

Кратко:
- Владимир и Катя Остапчук стали родителями
- У пары родился сын Тимофей
В июле 2024 года украинский шоумен Владимир Остапчук и его юная супруга Екатерина Полтавская сообщили, что ждут ребенка. В августе пара выяснила, что у них будет сын.
Сегодня Остапчук и Полтавская в социальных сетях опубликовали радостную новость - они стали родителями. Как и предполагалось, Катя родила мальчика. Его назвали Тимофеем.
"10.12.2024. Остапчук Тимофей", - написали они. С знаменательным событием пару поздравляют поклонники и друзья.
Тимофей - первенец Екатерины Полтавской. У Владимира Остапчука есть двое детей от первого брака с Еленой Войченко - дочь Эмилия и сын Эван-Александр.
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