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От Ахметова до Порошенко: опубликован рейтинг богатейших украинцев

14 сентября 2020, 13:18

Состояние Рината Ахметова оценили в $7,3 млрд.

Ринат Ахметов
Ринат Ахметов / УНИАН

Владелец группы SCM Риант Ахметов остается самым богатым человеком в Украине.

Об этом говорится в материале 100 самых богатых украинцев. Рейтинг 2020, опубликованном изданием Фокус.

Состояние Ахметова оценено в $7,3 млрд. "В сферу его интересов входят различные направления, хотя ключевые дивиденды он получает как владелец крупных активов в энергетике и металлургии", - пишут авторы материала.

На втором месте расположился владелец компании Интерпайп Виктор Пинчук с капиталом в $2,4 млрд. Подчеркивается, что хотя Пинчук всё чаще появляется в медиа как бизнесмен, распродающий активы (в банковской и газодобывающей сферах), его металлургический и трубный бизнес остаётся прибыльным.

Тртье местро занимает владелец Group DF, "австрийский сиделец" Дмитрий Фирташ с $1,8 млрд. Его назвали преуспевающим бизнесменом в химической промышленности, а производство минеральных удобрений — один из его ключевых бизнесов. "В последние годы имя Фирташа прочно ассоциируется с судебными тяжбами. Весной 2014 года по запросу Министерства юстиции США бизнесмена арестовало австрийское полицейское подразделение COBRA в подозрении дачи $18,5 млн взятки с целью получить лицензию на разработку титановых месторождений в Индии для продажи титановой продукции компании Boeing. Но тогда украинского бизнесмена не осудили и не выслали из Австрии. 21 февраля 2017 года суд Вены признал допустимой экстрадицию Фирташа в США, но бизнесмен всё ещё остаётся в ЕС", - напоминается в статье.

Четвертое место у владельца группы Смарт Холдинг, народного депутата Вадима Новинского. Его состояние оценили в $1,5 млрд. "Компании народного депутата Вадима Новинского работают во многих отраслях — от финансов и недвижимости до добычи полезных ископаемых. Один из ключевых активов — холдинг Метинвест, где с долей 25% он выступает партнёром Рината Ахметова", - сказано в материале.

Пятое место у владельца компании Roshen, экс-президента, Петра Порошенко с $1,3 млрд. "Как и прежде, основной доход Порошенко связан с корпорацией Roshen. Его кондитерскими активами с 2014 года занимался траст в управлении инвестиционного банка Rothschild, но в 2019 году владельцем стал старший сын Порошенко, Алексей", - уточнили журналисты.

На шестом месте супруги Александр и Галина Гереги, у которых нашлось $1,2 млрд. "Супруги Александр и Галина Гереги продолжают строить бизнес-империю — параллельно с развитием сетей строительных гипермаркетов Эпицентр и Новая линия инвестируют в агроактивы", - рассказали авторы.

Седьмое место досталось нардепу, куму президента РФ Владимира Путина и совладельцу ряда обл­энерго Виктору Медведчуку с $1,2 млрд. Сообщается, что ряд российских, а также офшорных фирм оформленных на жену Медведчука Оксану Марченко.

На восьмом месте совладелец группы Приват Игорь Коломойский, у которого насчитали $1,2 млрд. "Львиную долю дивидендов Игорь Коломойский получает от своих металлургических активов… В целом предприятия Игоря Коломойского работают с хорошими показателями, хотя в связи с ростом цен на электроэнергию их прибыльность в прошлом году резко сократилась. Но ненадолго", - написано в статье.

Девятое место у совладельца группы Приват Геннадия Боголюбова с $984 млн. "Основные дивиденды бизнесмен получает от нефтегазовых активов", - уточняют составители рейтинга.

Замыкает десятку украинских богачей совладелец Fozzy Group Владимир Костельман с $856 млн.

"Выход из экономического кризиса во многом зависит от того, какую политику строит государство в отношении бизнеса. В том числе активов самых богатых украинцев, посчитать которые хоть и трудно, но возможно", - сказано в материале.

Журналисты также подчеркнули, что готовя материал в 2020 году применили новую методику оценки богатства при составлении рейтинга.

Напомним, ранее издание Forbes Украина составило рейтинг 100 богатейших украинцев, его традиционно возглавляет бизнесмен Ринат Ахметов. В тройку лидеров вошли бизнесмен Виктор Пинчук и экс-президент Петр Порошенко.

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