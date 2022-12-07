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Отец и сын из Харьковщины дали артиллеристам координаты собственного дома, в котором засели оккупанты

7 декабря 2022, 14:34
Населенный пункт, в котором проживали пограничники, российские оккупанты захватили сразу и разместили там свои средства радиоэлектронной борьбы.

Пограничники
Пограничники пожертвовали собственным домом, чтобы ликвидировать захватчиков / Фото t.me/marshalvdv

В Харьковской области двое пограничников - отец и сын - позволили Вооруженным силам Украины уничтожить собственный дом, поскольку там размещался штаб оккупантов.

Об этом рассказал в Telegram начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Евгений Жуков (позывной Маршал).

По его словам, отец Роман и сын Владислав служат в одном пограничном подразделении в Харьковкой области. Населенный пункт, в котором проживали пограничники, российские оккупанты захватили сразу и разместили там свои средства радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить связь.

Своих родных Роман и Владислав успели эвакуировать, а потом приняли для себя непростое решение – передать координаты дома артиллеристам.

"На вопрос, не жалеют ли они о потерянном доме, пограничники отвечают: "Нет!". И добавляют, что после Победы они построят еще лучший дом, в который никогда не придут гнусные оккупанты", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, пенсионер на Сумщине в одиночку захватил российский танк. Ко Дню защитников и защитниц Украины пенсионеру вручили награду от командования Оперативно-тактической группировки "Сумы" за операцию по захвату военной техники врага.

Пенсионер из Черновицкой области Николай Шевчук передал ВСУ все свои сбережения - почти 400 тысяч гривен. Эти деньги 83-летний мужчина собирал более 10 лет. Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинца орденом "За заслуги" ІІІ степени.

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