Отец и сын из Харьковщины дали артиллеристам координаты собственного дома, в котором засели оккупанты

Населенный пункт, в котором проживали пограничники, российские оккупанты захватили сразу и разместили там свои средства радиоэлектронной борьбы.

Пограничники пожертвовали собственным домом, чтобы ликвидировать захватчиков / Фото t.me/marshalvdv

В Харьковской области двое пограничников - отец и сын - позволили Вооруженным силам Украины уничтожить собственный дом, поскольку там размещался штаб оккупантов.

Об этом рассказал в Telegram начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Евгений Жуков (позывной Маршал).

По его словам, отец Роман и сын Владислав служат в одном пограничном подразделении в Харьковкой области. Населенный пункт, в котором проживали пограничники, российские оккупанты захватили сразу и разместили там свои средства радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить связь.

Своих родных Роман и Владислав успели эвакуировать, а потом приняли для себя непростое решение – передать координаты дома артиллеристам.

"На вопрос, не жалеют ли они о потерянном доме, пограничники отвечают: "Нет!". И добавляют, что после Победы они построят еще лучший дом, в который никогда не придут гнусные оккупанты", - говорится в сообщении.

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