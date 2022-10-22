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Пенсионер на Сумщине в одиночку захватил российский танк: за это он получил медаль

22 октября 2022, 16:37

Александр признался, что последний раз сидел в танке во времена Союза, полвека назад.

Пенсионер захватил танк
Пенсионер на Сумщине в одиночку захватил российский танк / скриншот видео Суспильне

Пенсионер на Сумщине в одиночку захватил российский танк. Еще в начале марта он сумел завести и проехать 30 км на современном танке, который оставили оккупанты.

Александр Черномаз живет в селе Самотоевка, которое находится в 30 км от Сум. Мужчина рассказал, что заехавшие сюда 24 февраля оккупанты часть жителей выгнали из жилищ и заняли их дома, а затем начали обстреливать окрестные города из артиллерии и реактивных систем залпового огня, пишет Суспильне.

"Говорит: мы же не трогаем мирное население, не бойтесь, то, это. Я говорю: а кто Тростянец, кто Ахтырку бомбит? - Так американцы! А те, что в дом заходили, те с порога сразу: кто такой Бандера и или является ли он вашим национальным героем?", - рассказывает Александр Черномаз.

1 марта пенсионер поехал своей старенькой "Нивой" в областной центр. По дороге приметил заброшенный кафиров танк.

"Я поехал в Сумы, в территориальную оборону, там меня направили в какой-то вспомогательный взвод, сказали, что можно на посту стоять и все такое. А я предложил - на дороге там танк стоит, попробуем его завести", - вспоминает мужчина.

Александр признался, что последний раз сидел в танке во времена Союза, полвека назад, когда служил срочным механиком-водителем в Беларуси.

Оставленная врагом машина не заводилась.

"Я начал снимать аккумулятор, уже один сняли, загрузили в машину, когда приходит информация, что колонна едет. Ну-ка бежать, а оно, как назло, по карманам – ключ потерял (смеется – ред.). Только развернулся – уже колонна едет. Побежал в посадку, пересидел, пока они переехали", - рассказывает Александр.

Разведка из Сум сообщила, что в проехавшей мимо российской колонне должно было быть 13 танков, а они с товарищами насчитали 12. Одного не хватало.

"Едем следом по дороге, путем их продвижения, когда один танк стоит. Я там в кабине все поучил, включил тумблеры, которые надо, и он из буксира завелся. Все на автомате. Некоторые отличия, кто не знает – так не знает, а там залез – рука сама тянется. Развернули – и на Сумы".

Так тогда затрофеили Т-72 одной из последних модификаций, 2014 года выпуска. Ко Дню защитников и защитниц Украины пенсионеру вручили награду от командования Оперативно-тактической группировки "Сумы" за операцию по захвату военной техники врага.

Напомним, ранее сообщалось о том, что военнослужащий Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбил штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

"На одном из направлений военнослужащий подразделения противовоздушной обороны 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбил российский штурмовик Су-25 Грач", - говорится в сообщении Генштаба.

Также известно, что бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар по российскому истребителю Су-25 в Луганской области. Самолет был сбит из американского переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Пилот сбитого военного самолета катапультироваться не успел.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине новости Сум
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