Политолог спрогнозировал, когда именно Россия развалится/ Reuters

Российская Федерация как государство развалится через десять лет ‒ из-за введения против нее Западом санкций за агрессивную политику. Такое мнение высказал политический эксперт Руслан Осипенко в эфире канала Украина 24.

"Я не согласен с утверждением, что санкции против России будут ей вредить лишь в долгосрочной перспективе. Если посмотреть рейтинг устойчивого развития, и место Украины и России в нем, то Украина уже за 7 лет обогнала Россию. Это говорит о том, что развитие российской экономики немного приостановилось, а украинская экономика и ВВП продолжают расти. Мы их догоняем, мы определенно не имеем столько потенциала, сколько они, но по многим пунктам мы их уже обогнали", ‒ считает политолог.

Россия, по мнению Осипенко, теряет надежду на развитие ‒ у нее нет светлого образа будущего.

"Россия с Крымом попала фактически в ловушку. Она его захватила, уже не может отпустить. Эти санкции со временем просто развалят Россию, думаю, в течение 10 лет. Советский Союз падал с 1979 года до 1990 года. Две ошибки - Афганистан и Перестройка - и все пошло под откос", ‒ заявил он.

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Напомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что Российская Федерация является искусственным образованием.

Он подчеркнул, что РФ столетиями собиралась "под дулами пулеметов, автоматов, когда целые народы загоняли в якобы дружеское сообщество".

По его словам, искусственные образования неустойчивые.

"Рано или поздно Россия развалится, это будет еще в наше время и мы это будем видеть". - добавил Данилов.