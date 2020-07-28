В ГБР рассказали, занимаются ли делами по предоставлению томоса ПЦУ / УНИАН

Украинские правоохранители не расследуют уголовные дела, связанные с предоставлением Православной церкви Украины томоса об автокефалии.

Об этом сообщает портал Украинская правда со ссылкой на комментарий руководителя Госбюро расследований Александра Соколова.

По Конституции, государство было отделено от церкви и не должно вмешиваться в вопросы реализации гражданами своего права на свободу вероисповедания.

В связи с этим, любые вопросы, связанные с добровольным созданием либо объединением религиозных общин, не относятся к сфере полномочий правоохранительных органов.

На конкретный вопрос журналиста Соколов ответил, что ГБР никак в рамках дела о возможном "разжигание межконфессиональной розни" не оценивает факт правомерности получения Томоса.

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Напомним, ранее, 18 июня 2020 года, перед заседанием суда по избранию меры пресечения, Петр Порошенко на митинге рассказал своим сторонникам о том, что против него открыто новое уголовное дело ‒ за разжигание межрелигиозной вражды (по факту предоставления томоса).