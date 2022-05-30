Порошенко с третьей попытки все же смог выехать из Украины

Петр Порошенко пересек выехал из Украины / Reuters

Пятый президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 мая, все же смог пересечь границу Украины. Это была уже третья попытка бывшего главы государства выехать из страны. Экс-президент сообщил, что направляется на Конгресс и Саммит Европейской народной партии в Роттердам.

Как пишет Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Порошенко пересек украинско-польскую границу,

Как писал Главред, утром в понедельник Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, чтобы заверить, что оппозиция вместе с властями работает на укрепление Украины. По словам политика, он направляется на конгресс и саммит Европейской народной партии в Роттердам.

Своими целями Порошенко назвал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе уже в июне, поддержку Украину в войне против России, предоставление финансовой помощи Украине и одобрение "Плана Маршалла 2.0" для послевоенного восстановления.

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