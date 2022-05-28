Порошенко хотел покинуть Украину через Польшу, но его не пропустили

Петр Порошенко пытается покинуть Украину / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко пытается выехать на своем авто в Польшу, об этом сообщает неофициальный Telegram пограничной службы.

Также появилось фото Порошенко, который находится в пункте пропуска "Рава-Русская" Львовской таможни и пытается выехать из Украины в Польшу на своем "Range Rover". Пограничники решают, что делать: выпустить бывшего президента из страны или нет.

В то же время, на официальной странице Евросолидарности появилась информация о том, что 29-30 мая Петр Порошенко будет принимать участие в заседании Парламентской ассамблеи НАТО. Возможно, с этим мероприятием и связано стремление бывшего гаранта покинуть территорию Украины.

Позже нардеп Ирина Геращенко подтвердила, что Порошенко должен был участвовать в ПА НАТО и соответствующее распоряжение о командировках было подписано председателем ВР Русланом Стефанчуком.

По ее словам, на пункте пропуска Рава Русская экс-президента все-таки не пропустили.

Отметим, что народные депутаты могут пересекать границу Украины, получив согласие руководства Рады. По словам Геращенко, сейчас Стефанчук не выходит на связь, чтобы подтвердить подлинность разрешения.

Дело Медведчука

8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Печерский районный суд в Киеве продлил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года.

В конце февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении спецоперации Службы безопасности Украины, в ходе которой задержали Виктора Медведчука - кума Путина и народного депутата от ОПЗЖ.

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука и заявил, что ни один предатель не избежит наказания и будет отвечать по Закону Украины.

23 мая СБУ выложила видео с допроса Виктора Медведчука. Он дал показания против пятого президента Украины Петра Порошенко и заявил, что именно в его интересах были проведены все договоренности с российской стороной. Медведчук рассказал, какую роль выполнял Порошенко в делах присвоения нефтепровода и закупки угля у "ЛДНР".

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