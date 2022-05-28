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Развернули обратно: Порошенко второй раз не выпустили из Украины

28 мая 2022, 15:39

У Порошенко заявили, что правоохранители не имели никаких оснований отказывать в выезде экс-президенту.

Петр Порошенко
Петр Порошенко / УНИАН, Украинская правда

Экс-президент Украины и лидер Европейской солидарности Петр Порошенко сегодня, 28 мая, пытался второй раз выехать из Украины.

Как сообщили представители Европейской солидарности прямо с границы, Порошенко во второй раз отказали в пересечении государственной границы Украины с Польшей.

У Порошенко заявили, что правоохранители не имели никаких оснований отказывать в выезде экс-президенту, ведь он, как нардеп не является военнообязаным и имеет на руках документы о рабочей командировке.

"На этот раз QR код считывался, командировка действительна, Стефанчук подтвердил, Парламентская ассамблея НАТО начала работу. Но пограничники теперь говорят, что "представил не все документы"), но не говорят какие "не все"… Неужели "лидер свободного мира" не понимает, что блокирование оппозиции – это слишком опускает его самого? И показывает, насколько его власть больше похожа на российскую, а не европейскую?", - написала в соцсети народный депутат Виктория Сюмар.

Порошенко хочет выехать из Украины

В 21.50 27 мая в пункт пропуска Рава-Русская во Львовской области прибыл Петр Порошенко, который является членом комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз, и 5 сопровождающих его людей.

Во время прохождения паспортного контроля была предоставлена копия распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке Постоянной делегации ВРУ в Парламенской ассамблее НАТО и работника аппарата ВРУ в Литовскую Республику для участия в весенней сессии ПА НАТО.

Как сообщают СМИ, в ходе проверки этого документа оказалось невозможным установить его действительность: не считывался QR - код.

В 23.50 экс-президент и сопровождавшие его люди вернулись на территорию Украины.

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Дело Медведчука

8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Печерский районный суд в Киеве продлил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года.

В конце февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении спецоперации Службы безопасности Украины, в ходе которой задержали Виктора Медведчука - кума Путина и народного депутата от ОПЗЖ.

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука и заявил, что ни один предатель не избежит наказания и будет отвечать по Закону Украины.

23 мая СБУ выложила видео с допроса Виктора Медведчука. Он дал показания против пятого президента Украины Петра Порошенко и заявил, что именно в его интересах были проведены все договоренности с российской стороной. Медведчук рассказал, какую роль выполнял Порошенко в делах присвоения нефтепровода и закупки угля у "ЛДНР".

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