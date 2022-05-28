УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Порошенко второй раз пытается пересечь границу с Польшей - СМИ

28 мая 2022, 14:03

В пункте пропуска Порошенко предъявил дипломатический паспорт.

Петр Порошенко
Петр Порошенко / УНИАН, Украинская правда

Пятый президент Украины и лидер Европейской солидарности Петр Порошенко снова пытается пересечь государственную границу Украины с Польшей.

Как сообщает Украинская правда, 28 мая Порошенко снова прибыл в пункт пропуска Рава Русская, где накануне получил отказ в выезде.

По словам источников журналистов, Порошенко и люди из его окружения прибыли тремя автомобилями.

"Объезжал очередь по встречке и нарвался на полицию", – говорится в сообщении.

В пункте пропуска Порошенко предъявил дипломатический паспорт.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, поводом отказа в выезде Петру Порошенко назвали проблему с подтверждением действительности разрешительного документа.

Порошенко хочет выехать из Украины

В 21.50 27 мая в пункт пропуска Рава-Русская во Львовской области прибыл Петр Порошенко, который является членом комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз, и 5 сопровождающих его людей.

Во время прохождения паспортного контроля была предоставлена копия распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке Постоянной делегации ВРУ в Парламенской ассамблее НАТО и работника аппарата ВРУ в Литовскую Республику для участия в весенней сессии ПА НАТО.

Читайте такжеСБУ вызвала на допрос Яценюка, Турчинова и Авакова: "угольное дело Порошенко" набирает обороты

Как сообщают СМИ, в ходе проверки этого документа оказалось невозможным установить его действительность: не считывался QR - код.

В 23.50 экс-президент и сопровождавшие его люди вернулись на территорию Украины.

Дело Медведчука

8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Печерский районный суд в Киеве продлил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года.

В конце февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении спецоперации Службы безопасности Украины, в ходе которой задержали Виктора Медведчука - кума Путина и народного депутата от ОПЗЖ.

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука и заявил, что ни один предатель не избежит наказания и будет отвечать по Закону Украины.

23 мая СБУ выложила видео с допроса Виктора Медведчука. Он дал показания против пятого президента Украины Петра Порошенко и заявил, что именно в его интересах были проведены все договоренности с российской стороной. Медведчук рассказал, какую роль выполнял Порошенко в делах присвоения нефтепровода и закупки угля у "ЛДНР".

Читайте также:

Петр Порошенко Виктор Медведчук дело Порошенко
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:04

Простой и очень полезный салат из 3 ингредиентов: вкусный рецепт за 5 минут

15:04

Приметы на 29 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:48

"Референдумы" в оккупации и война в Украине до конца 2022 года: в ГУР раскрыли планы Путина

14:38

Изнасиловали и вкололи неизвестный препарат: украинские военные рассказали о пытках в плену РоссииВидео

14:23

Франкенштейны из Кремля: как с помощью биолабораторий Путин расчеловечивает СШАмнение

Реклама
14:15

Бойцы ВСУ удачно обкатали французские "Цезари": 155-мм снаряды упали на головы оккупантовВидео

14:03

Порошенко второй раз пытается пересечь границу с Польшей - СМИВидео

13:50

"С детства мечтала стать десантником": красавица Ольга стала "глазами" украинской артиллерииВидео

13:49

Мощная помощь ВСУ: США отправят Украине РСЗО HIMARS с дальностью пуска до 300 км – WSJ

13:47

Зеленский рассказал, какой видит победу в войне и что будет с Крымом и Донбассом

13:10

В России был чемпионом, а в Украине стал удобрением: ВСУ ликвидировали оккупанта-пейнтболистаВидео

13:08

Эффект бумеранга в действии: солдаты РФ начали массово насиловать россиянок в Белгородской областиВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 29 мая 2022: Львам – успех и деньги, Водолеям – подсказки судьбы

12:45

За крейсером "Москва" пойдут другие корабли: Украина получает противокорабельные ракеты HarpoonВидео

12:23

"Убить украинских детей": Подоляк рассказал, как Мединский проговорился о цели "спецоперации"

12:19

Украина будет воевать с Россией до победного финала: Подоляк назвал последствия бездействия Запада

11:55

Парк артиллерии пополняется: в Украину поступили американские САУ М109

11:51

Россию ждет распад, а Путина уберет сама жизнь: Данилов призвал лишить страну ядерного оружияВидео

11:43

Ненависть к Пугачевой и Галкину в РФ достигла апогея: Примадонну хотят лишить гражданства

11:36

Почему выжившие в Мариуполе хотят вернуться домоймнение

Реклама
11:07

Армия РФ будет форсировать Северский Донец, чтобы двинуться на Славянск и Краматорск - разведка БританииВидео

11:04

Оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсонской областиВидео

10:34

"Путин не может потерпеть поражение!": Соловьев истерит из-за договоренностей Зеленского и БайденаВидео

10:29

"Думают, что они не на войне": Ходорковский назвал главную ошибку Запада в отношении ПутинаВидео

09:40

ВСУ оттеснили оккупантов на Луганщине, поврежден мост между Северодонецком и ЛисичанскомВидео

09:37

Более 20 старших российских офицеров отправились в ад: ВСУ уничтожили командный пункт оккупантовВидео

09:18

Почему Украине рано радоваться альтернативе ЕС от Великобританиимнение

09:10

Мощные взрывы и пожар в Николаеве, небо затянуто черным дымом - первые подробностиВидео

09:04

"Я просто хотел насолить этим оркам": житель Херсонщины украл "УРАЛ" у оккупантов и передал его ВСУВидео

08:51

"Нетленка" роспропаганды: в РФ возродили фейк о "визитке Яроша"Видео

08:27

Отработала артиллерия ВСУ: десантники из Иваново досрочно закончили "спецоперацию" в УкраинеВидео

08:21

Пропагандисты РФ сделали ребенка символом войны в Украине, но опозорились, перепутав флаги

07:38

Надежды пока нет: в Пентагоне оценили шансы на проведение мирных переговоров между Украиной и РФ

07:15

Оккупация Херсона: известный легкоатлет рассказал, как россияне разнесли вокзал и угрожали магазинамВидео

06:42

ВСУ за сутки приземлили три вражеские цели - самолет Су-35, вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10Видео

06:31

Троллинг ПЦУ: почему УПЦ МП до сих пор осталась зависимой от Россиимнение

06:12

Гороскоп на июнь 2022 для Раков: разлука надолго, задержки с деньгами и перемены на работеВидео

05:45

Поставки ВСУ ракетных систем MLRS могут привести к перелому на поле битвы с войсками РФ – экспертВидео

05:11

Валерий Кипелов "топит" за Путина: рокер сделал громкое заявление о войне

04:50

Врежет жара под +40°? Украинцев удивили прогнозом погоды на июньВидео

Реклама
04:40

Как избавиться от пятен на кухонных полотенцах: лучшие домашние средства

04:10

Военный эксперт спрогнозировал, на сколько времени россиянам хватит крылатых ракет

03:47

Ким Кардашьян случайно "выронила" сосок во время съемки в нижнем белье

03:10

Россия манипулирует Западом: Путин не будет воевать в Украине 10 лет - эксперт

03:08

Мила Йовович блистала на ковровой дорожке в Каннах в лазурном платье украинского бренда

02:37

Пять областей будут под ударом: Данилов объяснил, куда дальше двинется армия РФВидео

02:02

"Русскоязычный украинец теперь не украинец?": Мишина вмешалась в языковой скандал

01:48

Штраф и тюремный срок: Шакира оказалась под судом из-за мошенничества

01:32

Вятрович объяснил, зачем демонтировать советские памятники в Украине во время войны

00:44

Ирина Билык показала, что осталось от ее дома, в котором месяц жили рашисты

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять