Порошенко второй раз пытается пересечь границу с Польшей - СМИ

Петр Порошенко / УНИАН, Украинская правда

Пятый президент Украины и лидер Европейской солидарности Петр Порошенко снова пытается пересечь государственную границу Украины с Польшей.

Как сообщает Украинская правда, 28 мая Порошенко снова прибыл в пункт пропуска Рава Русская, где накануне получил отказ в выезде.

По словам источников журналистов, Порошенко и люди из его окружения прибыли тремя автомобилями.

"Объезжал очередь по встречке и нарвался на полицию", – говорится в сообщении.

В пункте пропуска Порошенко предъявил дипломатический паспорт.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, поводом отказа в выезде Петру Порошенко назвали проблему с подтверждением действительности разрешительного документа.

Порошенко хочет выехать из Украины

В 21.50 27 мая в пункт пропуска Рава-Русская во Львовской области прибыл Петр Порошенко, который является членом комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз, и 5 сопровождающих его людей.

Во время прохождения паспортного контроля была предоставлена копия распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке Постоянной делегации ВРУ в Парламенской ассамблее НАТО и работника аппарата ВРУ в Литовскую Республику для участия в весенней сессии ПА НАТО.

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Как сообщают СМИ, в ходе проверки этого документа оказалось невозможным установить его действительность: не считывался QR - код.

В 23.50 экс-президент и сопровождавшие его люди вернулись на территорию Украины.

Дело Медведчука

8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Печерский районный суд в Киеве продлил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года.

В конце февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении спецоперации Службы безопасности Украины, в ходе которой задержали Виктора Медведчука - кума Путина и народного депутата от ОПЗЖ.

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука и заявил, что ни один предатель не избежит наказания и будет отвечать по Закону Украины.

23 мая СБУ выложила видео с допроса Виктора Медведчука. Он дал показания против пятого президента Украины Петра Порошенко и заявил, что именно в его интересах были проведены все договоренности с российской стороной. Медведчук рассказал, какую роль выполнял Порошенко в делах присвоения нефтепровода и закупки угля у "ЛДНР".

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