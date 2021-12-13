УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

После Нового года цены на квартиры скакнут вверх: эксперты назвали причину

13 декабря 2021, 08:36
Прослушать новость
Остановить

Спрос покупателей, как говорится в свежем прогнозе аналитиков, будет весьма заметен как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости.

Недвижимость
После Нового года цены на квартиры скакнут вверх / УНИАН

Сразу после ближайших новогодних праздников, в январе будущего года в Украине цены на квартиры поднимутся до 15%. Таковы прогнозы риелторы озвучили на 2022 год, сообщает Сніданок з 1+1.

Специалисты говорят, что крайне подорожание начнется со второй половины марта следующего года. Вначале стоимость квадратных метров вырастет до 5%. Более существенные колебания цены следует ожидать с апреля до июня, а также с октября до декабря.

Спрос покупателей будет активен как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. Также эксперты отметили, что сейчас множество украинцев регулярно в поисках одно- и двухкомнатных квартир площадью до 60 квадратных метров.

Читайте такжеВ Украине на 20% вырастет налог на недвижимость: когда и почему

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что В Украине со 2022 года налог на недвижимость вырастет на 20%.

В правительстве разъяснили, что на такой шаг пришлось пойти, поскольку запланировано повышения размера минимальной заработной платы, к которому привязан налог. В 2021 году его рассчитывали из расчета зарплаты в 4723 гривен. А с января 2022 года за основу будут брать 6 тысяч гривен.

Другие новости:

viber
цены на жилье новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «После Нового года цены на квартиры скакнут вверх: эксперты назвали причину». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Ракам – обман, Львам – расставание, Водолеям - сплетниЛунный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Ракам – обман, Львам – расставание, Водолеям - сплетни Гороскоп на сегодня 12 декабря 2021: Львам – опасные соблазны, Водолеям – предательство, Рыбам - обманГороскоп на сегодня 12 декабря 2021: Львам – опасные соблазны, Водолеям – предательство, Рыбам - обман В Украине рекордно рухнули цены на газ для населенияВ Украине рекордно рухнули цены на газ для населения Что подарить на Новый год: лучшие идеи, чтобы задобрить близких и водняного ТиграЧто подарить на Новый год: лучшие идеи, чтобы задобрить близких и водняного Тигра Дома родителей ждали голодные дети: в Житомирской области утонули муж с беременной женойДома родителей ждали голодные дети: в Житомирской области утонули муж с беременной женой
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
08:50

Значение имени Андрей: характер, судьба, совместимость

08:46

Гороскоп на сегодня 13 декабря 2021: Близнецам – непредвиденные траты, Скорпионам – большие потериВидео

08:36

После Нового года цены на квартиры скакнут вверх: эксперты назвали причину

08:30

Коронавирус в Украине 13 декабря: около 4 тысяч новых COVID-случаев и менее 200 смертей за суткиВидео

08:25

Угрозы РФ Западу из-за Украины и войска США на Востоке Европы: политик заявил о контрударе БайденаВидео

Реклама
08:14

Ретроградная Венера 2021-2022: даты и что категорически нельзя делатьВидео

08:13

Референдум по Донбассу: народ всегда прав?мнение

07:58

"Я была объектом, который использовали": Мендель прокомментировала слухи о романе с Зеленским

07:25

Сделка Байдена и Путина в обмен на мир в Европе: Илларионов раскрыл опасный для Украины сценарийВидео

07:19

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, РаковВидео

07:16

Резников обвинил Германию в блокировании поставок оружия Украине

07:10

Вода натворит бед: астролог предрек масштабные катастрофы в 2022 году

06:49

"Что за черт": Кличко засомневался, что Ломаченко в бою с Комми представлял Украину

06:42

Игра в референдуммнение

06:01

В моду на зиму 2022 вернулись впечатляющие дубленки из романтичных 70-х и бунтарских 90-хФотоВидео

05:28

Деньги потекут рекой: эти 5 ароматов должны быть в каждом домеВидео

05:02

Ждать ли адскую жару +50º: украинцев предупредили о погодной аномалииВидео

04:50

Виталий Портников. Весь Запад против ПутинаВидеоблоги

04:22

Как встречать 2022 год: астролог рассказал, что нужно и чего нельзя делать в новогоднюю ночь

03:53

Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022Видео

Реклама
03:11

Валюта "взлетит до небес": стало известно, каким будет новогодний курс доллараВидео

02:47

"Нужно быть реалистами": в Германии заявили, что мир не победит коронавирус в ближайшие годы

02:15

С днем ангела, Андрей – картинки, открытки и душевные поздравления с днем Андрея Первозванного

01:44

Мишина впервые назвала истинную причину разрыва с ЭллертомВидео

01:17

Рекордный скачок цен на масло: украинцев предупредили о новом подорожанииВидео

00:51

Приметы на 13 декабря: что нельзя делать в день святого Андрея и как не попасть в бедуВидео

12 декабря, воскресенье
23:40

В Киев привезли Вифлеемский огонь мираВидео

23:13

"Нормандия" возможна и без Путина: посол заявил о вероятности переговоров нормандской "тройки"Видео

22:54

На Львовщине массовое отравление детей неизвестным веществом

21:52

Блинкен назвал условие для вступления Украины в НАТОВидео

21:46

Подростки снимали погоню с полицией для соцсетей: детали кровавого ДТП в Луцке

21:07

"Их догонит любовь и на куски разорвет": рецензия на фильм "Вестсайдская история"Видео

20:58

Во время отдыха в Египте при загадочных обстоятельствах умер отец экс-нардепа

20:57

В ФРГ блокируют передачу Украине нового оружия: СМИ раскрыли детали дипскандалаВидео

20:28

Зима века: украинцев удивили прогнозом с неожиданной аномалиейВидео

19:53

Путин снова будет говорить с Байденом: на повестке дня вопрос об УкраинеВидео

19:49

Ностальгия Байдена: зачем президент США созвал новый саммитмнение

19:38

В Украине повысят газовый тариф: кому и когда придется раскошелитьсяВидео

18:58

США припугнули Россию жестким ответом в случае вторжения в УкраинуВидео

18:44

Звездная украинская легкоатлетка засветила пышные формы в купальнике

Реклама
18:43

Посреди Киева провалился асфальт: движение перекрыто

18:29

Метро по 22 гривны: в киевской подземке заговорили о новом тарифе на проездВидео

18:14

Maruv шокировала откровенными ласками с подругой в бикиниВидео

18:13

Две школьницы зверски издевались над пенсионером 3 часа и довели его до смерти

17:45

"Быковал" и материл копов: всплыло новое скандальное видео с наездами ГогилашвилиВидео

17:41

Под Николаевом случилось страшное ДТП: грузовик разнесло по всей дорогеВидео

17:20

В Украине ударит мощный мороз и завалит снегом на День святого НиколаяВидео

17:17

Тонны фальсификата и накрутка на продуктах: как обманывают украинцев перед Новым годомВидео

16:57

Людей разбросало от мощного удара: в Луцке авто на переходе протаранило толпуВидео

16:52

Больше половины иностранцев – из Украины: в Польшу перебрались уже свыше 300 000 украинцевВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять