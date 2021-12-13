После Нового года цены на квартиры скакнут вверх: эксперты назвали причину

После Нового года цены на квартиры скакнут вверх / УНИАН

Сразу после ближайших новогодних праздников, в январе будущего года в Украине цены на квартиры поднимутся до 15%. Таковы прогнозы риелторы озвучили на 2022 год, сообщает Сніданок з 1+1.

Специалисты говорят, что крайне подорожание начнется со второй половины марта следующего года. Вначале стоимость квадратных метров вырастет до 5%. Более существенные колебания цены следует ожидать с апреля до июня, а также с октября до декабря.

Спрос покупателей будет активен как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. Также эксперты отметили, что сейчас множество украинцев регулярно в поисках одно- и двухкомнатных квартир площадью до 60 квадратных метров.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что В Украине со 2022 года налог на недвижимость вырастет на 20%.

В правительстве разъяснили, что на такой шаг пришлось пойти, поскольку запланировано повышения размера минимальной заработной платы, к которому привязан налог. В 2021 году его рассчитывали из расчета зарплаты в 4723 гривен. А с января 2022 года за основу будут брать 6 тысяч гривен.

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