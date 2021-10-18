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Налог на недвижимость в Украине вырастет: как он считается и сколько платить

18 октября 2021, 10:48

Как сообщили чиновники из Кабинета министров, увеличение налога недвижимость произойдет из-за повышения размера минимальной заработной платы.

Недвижимость
Налог на недвижимость в Украине вырастет / УНИАН

Налог на недвижимость в Украине вырастет на 20% уже с 1 января 2022 года. Об этом детально говорится в сюжете ТСН.

Как сообщили чиновники из Кабинета министров, увеличение налога произойдет из-за повышения размера минимальной заработной платы. В 2021 году налог на недвижимость рассчитывали, исходя из зарплаты в 4723 гривен. В 2022 году за основу будут брать зарплату в 6 тысяч гривен.

Максимальная ставка налога составляет полтора процента от минимальной зарплаты за каждый лишний квадратный метр. Поэтому со следующего года владельцы квартир площадью более 60 квадратных метров и домов более 120 квадратных метров будут платить от 90 гривен за каждый лишний метр.

Согласно нынешней редакции Налогового кодекса, налог уплачивается за каждый квадратный метр для квартир площадью более 60 квадратных метров и домов более 120 квадратных метров.

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Напомним, в Украине с 1 сентября изменились правила проверки всех финансовых операций. Легальные доходы украинцев будут сравниваться с уровнем расходов. Госфинмониторинг не позволит осуществлять операции на сумму, которая не соответствует законному доходу.

Государство проверяет, где были заработаны деньги, которые планируется потратить. Украинцы могут столкнуться с серьезными проблемами во время покупки квартиры или открытия счета в банке.

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