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В Украине на 20% вырастет налог на недвижимость: когда и почему

13 октября 2021, 11:45
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Максимальная ставка налога, говорят чиновники Кабмина, составляет полтора процента от минимальной зарплаты за каждый лишний квадратный метр жилья.

недвижимость, жилье
В Украине на 20% вырастет налог на недвижимость: когда и почему / УНИАН

В Украине со 2022 года налог на недвижимость вырастет на 20%. Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

В правительстве разъяснили, что на такой шаг пришлось пойти, поскольку запланировано повышения размера минимальной заработной платы, к которому привязан налог. В 2021 году его рассчитывали из расчета зарплаты в 4723 гривен. А с января 2022 года за основу будут брать 6 тысяч гривен.

Максимальная ставка налога, говорят в Кабмине, составляет полтора процента от минимальной зарплаты за каждый лишний квадратный метр. Поэтому со следующего года владельцы квартир площадью более 60 квадратных метров и домов более 120 квадратных метров будут платить более 90 гривен за каждый лишний квадратный метр.

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Напомним, в Украине с 1 сентября изменились правила проверки всех финансовых операций. Легальные доходы украинцев будут сравниваться с уровнем расходов. Госфинмониторинг не позволит осуществлять операции на сумму, которая не соответствует законному доходу.

Государство проверяет, где были заработаны деньги, которые планируется потратить. Украинцы могут столкнуться с серьезными проблемами во время покупки квартиры или открытия счета в банке.

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налог на недвижимость новости Украины
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