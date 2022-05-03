Последствия мощных ракетных ударов: на подъездах ко Львову задерживаются поезда

Из-за ракетных ударов задерживаются поезда / УНИАН

В результате ракетных ударов вечером 3 мая на подъездах ко Львову задерживаются поезда. Укрзализныця призвала следить за официальными сообщениями.

"В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций ряд поездов будет направляться с задержкой", - говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци.

Отмечается, что задержаны поезда на подъезде ко Львову. В Укрзализныце добавили, что информация обновляется и призвали пассажиров следить за официальными сообщениями и не покидать убежищ во время воздушной тревоги.

Война России против Украины

Заместитель командующего войсками Центрального восточного округа РФ Рустам Миннекаев ранее сказал о том, что войска России собрались захватить Донецкую с Луганской области, южные регионы Украины и пробить коридор в оккупированный Крым. Такие задачи оккупанты ставят в ходе "второй фазы" своей войны против Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что армия Украины в середине июня может пойти в наступление на оккупационные войска России. До конца мая-начала июня украинские войска должны получить тяжелое вооружение от западного мира. Оружие должно изменить баланс сил на определенных участках фронта.

По мнению Арестовича, если ВСУ остановят оккупационные военные подразделения в направлении Херсона и Гуляйполя, захватчики РФ будут вынуждены перейти в оборону. Продвижения вражеских войск по территории украинского государства уже замедлилось.

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