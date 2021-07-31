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Потрясающая история из Калуша: 60-летний Роман Гулак один воспитывает 11 детей, которых усыновил

31 июля 2021, 12:17
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Сначала Роман Гулак хотел усыновить одного ребенка, но со временем служба опеки звонила ему сама и просила помощи в воспитании детей.

Семья Гулак
Детям лучше жить в семьях, чем в интернате - Роман Гулак / 24 канал

Чаще всего истории, когда один отец усыновляет детей, являются уникальными, так как это весьма редкие случаи. Одним из таких примеров является 60-летний Роман Гулак, который один в собственном доме в Калуше Ивано-Франковской области воспитывает 11 детей. Сначала он хотел усыновить одного ребенка, но со временем ему стали звонить из службы опеки с просьбой о помощи в воспитании.

Роман – герой программы Родные, которая выходит на 24 канале, однажды прочитал в газете о возможности усыновить детей. Ему рассказали о том, что это не запрещено, после чего он решил усыновить мальчика.

Собирался усыновить одного ребенка

"Я хотел одного мальчика, чтобы был возле меня, чтобы я его чему-то научил, чтобы он что-то получил, пока я еще могу и имею на это время и здоровье", - рассказал многодетный отец.

Сначала он думал, чтобы усыновить двоих детей. Но и подумать не мог, что спустя время будет сам воспитывать 11 детей.

В детском доме каждый хотел, чтобы его усыновили

Ситуация в детском доме Долина была сложной – каждый ребенок хотел, чтобы его усыновили.

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"Очень трудно сделать сознательный выбор, потому что почти все дети бросаются на шею, каждый хочет, чтобы его забрали домой", - рассказал Гулак.

Он принял решение усыновить 14-летнего парня, у которого были две младшие сестры, и чтобы их не разлучать, решил забрать всех троих.

Семья Гулак
Семья Гулак / 24 канал

"Я подумал – беру троих. Когда начал оформлять документы, то мне администрация сказала, что есть еще их подруга", - отметил Роман.

Надежда: у отца очень большое и доброе сердце

В детском доме находилась и 13-летняя девочка. Мама ее оставила в младенческом возрасте, так как у ребенка была болезнь почек.

"Она должна была скоро уже покинуть этот детский дом. В общежитиях просто бы погибла, потому что ей каждый год надо ездить в Киев на лечение. Да я говорю: "Да что уж там, давайте и ее в эту компанию. Так у меня и появились эти 4 деток", - объяснил он свой поступок.

Девушка по имени Надежда говорит, что в новой семье ей сначала было непривычно из-за того, что есть только папа.

"Но ничего! У папы есть хорошая кума и родственники, которые нам всегда помогали, ведь у нас было много девочек. Мы быстро привыкли, помогали друг другу и папе", - отметила она.

При этом она добавила, что Роман является благородным человеком, поскольку решился на такой поступок.

Семья Гулак
Семья Гулак / 24 канал

"У него (отца) очень большое и доброе сердце, ведь он согласился на такое количество детей сам. Я обязана только ему, что я такая выросла. Все, что у меня есть, это благодаря ему. И горжусь, что у меня такой папа и дедушка моего сына", - считает Надежда.

Виктор: несмотря на уличное воспитание, отец увидел мои светлые стороны

Спустя определенное время, служба опеки сама предложила Гулаку помочь в усыновлении детей. Они не могли решать вопросы со сложными детьми.

"Вот есть какой-то сложный ребенок и они не справляются – уже звонят и говорят: "Роман, только ты их сможешь взять и воспитать, только у тебя это получится". Вот так по ребенку – и у меня их стало 11", - сказал Роман.

В результате был усыновлен 17-летний Виктор, который был трудным подростком.

"Я призвал всех на семейный совет, рассказал о том мальчике. Ему тогда было 17 лет. Дети согласились", - сказал Роман.

Сам парень говорит, что отцу, несмотря на его уличное воспитание, удалось увидеть в сыне светлые стороны и многому его научить.

"Во мне был негатив, но он сквозь это увидел мои светлые стороны. И все, что я умею сейчас делать – это благодаря папе", - сказал Виктор, который живет в семье уже 3 года и собирается идти в армию. Отец поддерживает выбор сына, считая такое решение осознанным и героическим.

"Я горжусь им", - заверил Гулак.

Мария: Виктор Петрович заменяет мне и маму, и папу

Была ситуация, когда Роману позвонили из службы по делам детей Ивано-Франковской области. Ему рассказали, что девочка Мария может попасть в детдом, если ее не забрать в семью. Гулак был уже в возрасте, поэтому сомневался. Впрочем, его удалось убедить удочерить девочку.

"Сказали, что это очень хороший ребенок, но он там сгинет. И мне так "екнуло", думаю, никогда не была в интернате. Я знаю, что такое интернат. Ой, хорошо знаю", - сказал Роман.

Семья Гулак
Мария, которую Гулак взял в семью, сама тоже хочет усыновить ребенка / 24 канал

Мария благодарна отцу, что не попала в детдом. Она считает, что в тех условиях была бы более жестокой.

"Здесь я такая нежная, добрая. Виктор Петрович – сам, но он мне заменяет и маму, и папу. Они у меня были, но эту любовь и опеку так и не дали", - сказала Мария.

Гулак: детям лучше жить в чужих семьях, чем в интернате

Роману часто говорят, что дети в будущем, дескать, могут даже и не поблагодарить его за воспитание. Но он ни в чем не сомневается и гордится, что смог привить любовь Алине, которую усыновил. Сейчас девушка живет в Польше – у нее двое детей.

"Ее мама бросила, отказалась от нее. А она трясется над своими детьми, дает им ту любовь, которой сама не имела. Это же прогресс! Она стала настоящей мамой", - рассказал Гулак.

Семья Гулак
Высшая благодарность - это то, что мои дети стали такими умными, - Гулак / 24 канал

По его словам, детям лучше жить в чужих семьях, чем в интернате. А дети, которых он усыновил, теперь хотят помочь другим детям. К примеру, Мария готова усыновить девочку, чтобы отдать ей ту любовь, которой не привили родители ей самой.

"Для меня самая высокая благодарность, что мои дети стали такими умными. Они умеют сами себя обеспечить. Для меня это наивысшая благодарность", - подчеркнул Роман Гулак.

Калуш многодетная семья
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