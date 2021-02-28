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Появились детали жесткого избиения школьницами сверстницы в Кривом Роге

28 февраля 2021, 20:49

Пострадавшая находится в неврологическом отделении больницы.

полиция,шеврон
Полиция расследует жестокое избиение школьницы на Днепропетровщине / УНИАН

Стали известны подробности жестокого избиения 15-летней школьницы сверстницами в Кривом Роге Днепропетровской области.

По словам матери пострадавшей, в тот день девочка пришла домой в слезах и рассказала, что ее избили, пишет Первый городской.

Мать взяла дочь, и они поехали в полицию написать заявление на обидчиц, которые над ней жестоко поиздевались.

Врачи подозревают у ее дочери сотрясение мозга: после избиения у девочки появилась головная боль и тошнота. Сейчас она находится в неврологическом отделении больницы.

Женщина также рассказала, что с ней якобы связывалась мать одной из обидчиц. Она предлагала проведать пострадавшую школьницу и просила не раздувать конфликт.

Пострадавшую девочку зовут Снежана, ей 14 лет и она учится в 8 классе. Девушка в розовом, по словам матери пострадавшей девочки, старше её дочери, остальные на видео – подруги нападавшей.

Читайте такжеВ Днепре военные угрожали и "травили" школьников, просивших перейти на украинскийВ свою очередь следователи в Кривом Роге открыли уголовное производство по факту конфликта между ученицами 10 класса, во время которого школьницы избили девочку, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что в результате драки 15-летняя пострадавшая получила легкие телесные повреждения. Ссора произошла из-за парня.

Избиение школьницы в Кривом Роге:

  • Напомним, в одной из школ Кривого Рога школьницы на камеры жестоко и с матерными оскорблениями избили свою сверстницу.
  • На кадрах можно видеть, что школьница стоит перед своими обидчицами на коленях и терпит матерные оскорбления.
  • Когда же попыталась ответить, то ее повалили на землю и избили.
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