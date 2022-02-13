"Прибудем не раньше 12 ночи, тяжко": пассажиры лайнера SkyUp с трудом пытаются добраться до Киева

Пассажиры самолета SkyUp все время находились в аэропорту / Главред

Сегодня, 13 февраля, рейс украинской авиакомпании SkyUp, летевший с острова Мадейра в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за ситуации в Украине.

Пассажиры самолета в эксклюзивном комментарии Главреду рассказали, как они более 12 часов добираются в Киев.

"Задержали рейс на час, потом загрузились и вылетели. Должны были сесть в Киев в 5 утра, но в 3:30 капитан обратился ко всем и сказал, что через час сядем в Кишеневе. Информация у него только от компании, и она говорит, что лизингодатель не разрешает пересекать пространство Украины. Стюардессы были прекрасны. С ними мы и неделю назад туда летели. Все четко, по протоколу. Очень беспокойно было, потому что возможности узнать новости не было. Но люди очень выдержано себя вели и не поддавались панике", - рассказала нам пассажир самолета, адвокат и эксперт Free Belarus Center Елена Юркина.

Ждали автобуса более 6 часов

"Нас встретил первый секретарь посольства с коллегами, дали еды и мы долго ждали автобусы из Киева. Сейчас ещё в пути. Прибудем не раньше 12 ночи. Тяжко", - отметила Елена.

Она добавила, что питание и автобусы организовала компания SkyUp, а коммуникацию вели с посольством Украины.

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В аэропорту ждали автобусы. 2 раза дали воду, бутерброды и горячую еду", - отметила Елена Юркина.

По ее словам, самолет прилетел в Кишенев в 4:30 утра, а автобусы за пассажирами самолета SkyUp приехали только к 11. Все это время люди находились в аэропорту.

Аэропорт Кишенева / Главред

Что случилось с самолетом SkyUp

Напомним, 12 февраля лизингодатель – резидент Ирландии – сообщил SkyUp о немедленном запрете на влет самолета с бортовым номером UR-SQO в воздушное пространство Украины.

В результате самолет, выполнявший рейс по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) - Борисполь (Украина) был вынужден совершить посадку в ближайшем к территории Украины аэропорту в Кишиневе.

"Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев", — рассказали в авиакомпании.

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В SkyUp добавили, что смогли организовать трансфер для 175 пассажиров из Кишинева в Киев и снабдили всех пассажиров питанием.

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