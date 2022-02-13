"Перелеты над Украиной небезопасные": SkyUp приостановила продажу билетов

SkyUp приостановила продажу билетов / УНИАН

Авиакомпания SkyUp временно прекратила продавать билеты из-за требований лизингодателей о возвращении самолетов.

В заявлении авиаперевозчика говорится, что после инцидента с рейсом "Фуншал-Киев" другие лизингодатели заявили похожие требования. Они потребовали вернуть самолеты на территорию ЕС. Поэтому авиакомпания прекратила продажу билетов на рейсы 14-16 февраля.

В SkyUp добавили, что ситуация нуждается в решении на государственном уровне.

"Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты от 14 до 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации", - подчеркнул генеральный директор SkyUp Дмитрий Сероухов.

Читайте такжеУгроза вторжения России: Шмыгаль обратился к украинцам и призвал не паниковатьАвиаперевозчик добавил, что с 12 февраля 2022 года крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий.

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Стоит отметить, что немецкая авиакомпания Lufthansa может прекратить летать в Украину. Однако окончательное решение еще не принято, сообщает агентство "РБК".

"Lufthansa очень внимательно следит за ситуацией в Украине. Возможность приостановки предоставления услуг рассматривается. Но решение пока не принято", – заявил представитель авиакомпании.

Закрывать украинское небо не планируют

Ограничивать воздушное пространство над Украиной из-за угрозы вторжения России пока не намерены. Об этом в воскресенье 13 февраля заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Украина не видит смысла в закрытии воздушного пространства. Это нонсенс. И, на мой взгляд, это чем-то напоминает частичную блокаду", - сказал Подоляк.

Эту информацию подтвердили и в Министерстве инфраструктуры Украины.

Напомним, ранее самолету авиакомпании SkyUp, который летел из Португалии в Киев, лизингодатель запретил влетать в воздушное пространство Украины. Воздушное судно с пассажирами приземлилось в Молдове, а пассажиры будут доставлены в Украину на автобусах.

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