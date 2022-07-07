"Пропаганда и геноцид": у Зеленского резко ответили на бредни Путина в Госдуме

Подоляк высказался об угрозах Путина / УНИАН, ОПУ

В Офисе президента откровенно высказались о сегодняшних заявлениях лидера страны-агрессора Владимира Путина.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, нет никакого плана "коллективного Запада", есть лишь конкретная российская армия, которая вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан.

Так украинский чиновник прокомментировал слова Путина, где тот обвинил Запад в развязывании войны в Украине.

"Все остальное - примитивная пропаганда. Поэтому мантра Путина о "войне до последнего украинца" - еще одно доказательство продуманного российского геноцида", - резюмировал Подоляк в Twitter.

Заявления Путина в Госдуме

Ранее Главред писал, что российский диктатор Владимир Путин считает, что Россия якобы "всерьез-то еще ничего не начинала" - в рамках своей военной агрессии в Украине. Об этом он сказал во время своего очередного публичного выступления на встрече с руководителями фракций Госдумы.

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя, ну, что тут сказать, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет", — сказал диктатор.

Также Путин во время встречи с Госдумой и лидерами фракций открыто поддержал идею приравнять статус боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" к российским военным.

Читайте также: