"На практике так и есть": Путин признал боевиков ОРДЛО российскими военными

Путин решил не скрывать, что боевики "ЛДНР" - часть армии России / Reuters

Лидер страны-агрессора Владимир Путин во время встречи с Госдумой и лидерами фракций открыто поддержал идею приравнять статус боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" к российским военным.

"Что касается приравнивания военнослужащих "ЛНР" и "ДНР" к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. Более того, на практике это реализуется. Если есть какие-то вещи, которые еще не доработаны, нужно посмотреть, обязательно сделать", - заявил Путин.

Также диктатор отметил, что подобная идея должна быть применена и к российским пограничникам.

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Напомним, ранее директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отмечал, что президент РФ Владимир Путин использует угрозы применения ядерного оружия как элемент шантажа. Однако возможность использования тактического ядерного оружия исключать нельзя.

До того много раз появлялась информация, что Путин серьезно болен. Ранее британское издание The Mirror со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ, писало, что Путин страдает опасным заболеванием – медики обнаружили у него рак крови.

Экс-глава британской разведки Кристофер Стил, который ранее руководил отделом России в МИ-6 в Лондоне, также считает, что Путин действительно серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.

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