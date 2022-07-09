"Прошили" борт: в Севастополь доставили подбитый ВСУ у Змеиного катер РФ

Подбитый катер Юнармеец Балтики / t.me/Bratchuk_Sergey

В оккупированный РФ Севастополь в Крыму доставили поврежденный российский противодиверсионный катер, получивший повреждения в ходе боевых действий у острова Змеиный.

"В Севастополь на судоремонтный завод доставили поврежденный российский противодиверсионный катер П-342 "Юнармеец Балтики", - написал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале.

Он отметил, что катер проекта "Раптор" получил повреждения во время боевых действий у острова Змеиный.

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Ранее сообщалось, что у Змеиного ВСУ ударили по катеру с Балтийского флота под названием "Юнармеец Балтики".

На начало войны в составе черноморского флота рф было семь таких катеров. Вероятно, из-за этого пришлось перебрасывать их с Балтики.

Напомним, ВМС Вооруженных сил Украины ранее сообщили, что уничтожили в Бердянске десантный корабль Черноморского флота оккупантов. Во время этого были повреждены еще два других вражеских судна. Также бойцам ВСУ удалось уничтожить хранилище топлива емкостью в 3 тысячи тонн. А затем возгорание перекинулось на склад боеприпасов врага.

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