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Минздрав назвал главные условия во время проведения ВНО

18 мая 2020, 20:54

В МОЗ сообщили, что во время проведения ВНО главная задача - обеспечить минимальный контакт.

школа
В Минздраве назвали условия проведения ВНО / Фото: УНИАН

Карантин в Украине - в Минздраве обнародовали правила проведения ВНО. Главная цель - обеспечить наименьший контакт. Так, планируется допускать участников ВНО после проведения температурного скрининга и при условии надевания маски.

Как пишет пресс-служба ведомства, при организации тестирования необходимо:

  • проинформировать участников о признаках респираторных заболеваний, которые могут быть основанием для недопущения к проведению тестирования, и о возможности участия в дополнительном тестировании для лиц, которые не будут допущены к тестированию по состоянию здоровья;
  • определить маршруты участников, чтобы обеспечить минимальный контакт между группами участников;
  • определить места рассадки участников, с соблюдением их дистанцирования не менее 1,5 метра друг от друга и предусмотреть рассадку таким образом, чтобы рядом, спереди и сзади участника места не были заняты другими участниками;
  • обеспечить в санитарных комнатах постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах;
  • провести проверку с дезинфекцией поверхностей и мест для сидения в аудиториях за час до начала и после тестирования;
  • проветривать аудиторию не менее 30 минут аудитории, где проводится тестирование, входные двери должны быть открытыми на весь период тестирования
  • обеспечить дежурство медицинских работников учебных заведений или учреждений здравоохранения в местах проведения тестирования;
  • разместить два контейнера для использованных масок и перчаток с четкими яркими обозначениями: "Использованные маски" и "Использованные перчатки" на выходе из заведения;
  • составить график, по которому происходит допуск участников в здание, где будет проводиться тестирование.

При этом отмечается, что график допуска должен учитывать время, необходимое для проведения термометрии, и предотвращать образование скопления участников.

Кроме того, лица, которые привлечены к проведению тестирования, перед началом работы должны проходить термометрию, а тех, у кого будет обнаружена температура тела более 37,2 градуса или признаки респираторных заболеваний, будут не допущены к исполнению служебных обязанностей.

Ранее Главред писал, что Минздрав опубликовал и вынес на общественное обсуждение ряд рекомендаций по работе общественного транспорта, запуск которого анонсируется на втором этапе смягчения карантинных мер.

Также был опубликован план Мининфраструктуры по возобновлению пассажирского сообщения в Украине.

ВНО карантин МОН
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