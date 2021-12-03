Прыгнула с моста и разбилась: в Тернополе погибла 16-летняя студентка местного училища

В Тернополе совершила самоубийство 16-летняя студентка местного училища / Фото иллюстративное ua.depositphotos.com

В Тернополе на улице Воинов дивизии "Галичина" нашли мертвой 16-летнюю девушку. По предварительным данным, она покончила с собой.

Трагедия произошла 1 декабря. Эту информацию подтвердил спикер Нацполиции Тернопольской области Сергей Крета, пишет ТСН.

"Эта информация соответствует действительности. В полиции есть обоснованные основания полагать, что это было самоубийство. Идет следствие", – сказал нам Сергей Крета.

Как сообщает местное издание "Погляд", погибшая была студенткой одного из тернопольских училищ. Она прыгнула с пешеходного моста на автомобильную дорогу около шести часов утра. Прибывшие на вызов медики уже ничем не смогли помочь – они лишь констатировали смерть.

Обстоятельства такого поступка сейчас выясняют правоохранители.

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Как отмечает местное издание "Терміново", девушка была единственным ребенком в семье.

Напомним, что в Кривом Роге COVID-пациент выпрыгнул с 8 этажа больницы. В результате падения мужчина получил смертельные травмы. Спасти его было невозможно – врачи сразу констатировали смерть. По словам медиков, 64-летний пациент лечился от коронавируса, но имел еще ряд болезней.

Также ранее российский турист покончил с собой в самолете, которым возвращался домой с отдыха в Египте. 48-летний мужчина закрылся в туалете и повесился на ремне от сумки. Из-за чрезвычайного происшествия авиасудну пришлось совершить экстренную посадку.

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