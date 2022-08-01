Путин как Невский, а ВСУ – "безбожники": в РФ насмешили новыми методичками о войне

Кремль выдумывает новые оправдания войны с Украиной / Фото: Reuters

Кремлевская верхушка выдумывает новые оправдания варварской агрессии против Украины. Для провластных росСМИ в администрации Владимира Путина подготовили методички с новыми тезисами.

Идеологи Кремля убеждают в том, что агрессия против Украины якобы закладывает "государственные основы" страны — а также "основы развития России на столетия вперед", "Россия вновь стала способной к исполнению своей миссии — защищать угнетаемых", — цитирует Медуза опус государственных пропагандистов РФ.

Вину за развязывание войны Кремль перекладывает на "коллективный Запад". Кроме того, одной из целей устроенной в Украине бойни провозглашается "борьба с безбожниками". Такими "безбожниками" в Кремле предлагают называть и украинских военных, которые якобы "приносят жертвы и совершают ритуальные убийства", а "многие из укронацистов — открытые сатанисты и последователи человеконенавистнических культов".

Еще одна притянутая за уши аналогия Кремля – параллели между войной в Украине и Невской битвой и якобы подготовки "нападения на РФ".

"Руководство России и лично Владимир Путин не допустили нападения на Россию. Было принято решение о начале СВО [специальной военной операции], что позволило избежать повторения 22 июня 1941 года с вторжением нацистских войск на территорию России", — сравнивают они действия Кремля и советского руководства.

Издание добавляет, что росСМИ уже начали отрабатывать новую повестку Кремля:

Газета.ру напечатала материал "Крещение Руси и спецоперация в Украине: что общего?";

О сходстве Невской битвы и "спецоперации" написал прокремлевский Regnum;

РИА Новости в начале июня опубликовало материал с заголовком "Козья Морда. Сатанизм и оккультизм стали идеологией украинских нацбатов".

Ранее в России разразились очередными бреднями - на сей раз депутат Госдумы Леонид Слуцкий заверил, что главное целью войны против Украины является "отвоевание русского языка и здравого смысла".

Российский политик также добавил, что война против Украины это якобы "единственное возможное решение, когда России якобы пытаются угрожать ядерным оружием".

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