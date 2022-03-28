Путина защищают черные маги: украинские мольфары объявили войну российскому диктатору

Владимир Путин / Reuters

Против Владимира Путина объединились абсолютно все украинские маги – биоэнергеты, экстрасенсы, черные ведуны и мольфары, постоянно поддерживающие связь. Об этом рассказала мольфарка Елена Стеценко в комментарии каналу "Украина 24".

Мольфары говорят, что пытаются обезвредить защиту, которую выставили перед Путиным черные маги.

"Не только мольфары объединились, а объединились абсолютно все – биоэнергеты, экстрасенсы, черные ведуны, все объединились. Мы все имеем связь между собой, время и повременно молимся за Украину. У нас два часа один экстрасенс молится, два часа – второй. То есть проводят обряды и всяческие мероприятия для того, чтобы скорее закончилась эта неправомерная война", – сказала Стеценко.

Против президента РФ, говорит мольфарка, совершают специальные обряды и читают молитвы.

"По фотографиям, по его образу работаем. Но ведь вы знаете, что с ним работают и его защищают очень черные маги, шаманы. Среди экстрасенсов тоже война", – отметила Стеценко.

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Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заметно изменился внешне за последний месяц ‒ с того момента, как отдал приказ о начале полномасштабной военной агрессии против Украины.

Это заметили пользователи Сети по последнему видео с ним, на котором Путин поздравляет росгвардейцев. В записи видно, как изменились руки российского диктатора - опухшие пальцы были практически бездвижны. Плюс Путин явно растерял былой задор.