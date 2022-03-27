"Опухли пальцы на руках": пользователи Сети обратили внимание на проблемы Путина со здоровьем

Владимир Путин / Reuters

Российский диктатор Владимир Путин заметно изменился внешне за последний месяц ‒ с того момента, как отдал приказ о начале полномасштабной военной агрессии против Украины.

Это заметили пользователи Сети по последнему видео с ним, на котором Путин поздравляет росгвардейцев. В записи видно, как изменились руки российского диктатора - опухшие пальцы были практически бездвижны. Плюс Путин явно растерял былой задор.

Любопытно, что в 1944 году у нацистского диктатора Адольфа Гитлера также начались проблемы с руками. К слову, на данный момент Владимиру Путину ‒ 69 лет.

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Напомним, ранее российский публицист Александр Невзоров говорил, что через несколько месяцев Российской Федерации придется изменять название страны из-за того, что оно станет несмываемым репутационным клеймом.

"Вероятнее всего, через два-три месяца самой сложной проблемой России станет выбор нового названия для страны. Это будет непросто, но существующая станет настолько страшным клеймом, что потребуется замена", ‒ отметил публицист.Невзоров также указал, что под "ковырялки и ковырятели режима просмотрели страшную мину под самой задницей режима" ‒ "предательскую и смертоносную для нынешнего режима" 353 статью УК РФ, которая предусматривает уголовное наказание за ведение военных действий.