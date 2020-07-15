Опрос показал крушение рейтинга Зеленского

Рейтинг Зеленского катится вниз / Фото: colourbox

Доверие украинцев к президенту Владимиру Зеленскому стремительно падает, а чем свидетельствуют данные недавнего опроса.

Обвал рейтинга гаранта демонстрируют результаты опроса Центра Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива", проведенного с 3 по 9 июля 2020 года.

Как показывает социология, главе государства доверяют 44% опрошенных, тогда как еще в мае таких было 57%. Не доверяют Зеленскому 49% граждан страны, что делает баланс доверия и недоверия негативным. Среди политиков Зеленский имеет наименьший баланс доверия-недоверия (4,4%).

Читайте такжеЗеленскому не доверяет половина украинцев - опросОпрос продемонстрировал, что наибольший рейтинг недоверия имеют депутаты Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Виктор Медведчук с Юрием Бойко, а также министр внутренних дел Арсен Аваков.

Социологи выяснили, что, если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, то за Зеленского выразили желание проголосовать 36,8% опрошенных. На втором месте нардеп Юрий Бойко (17,2%), а на третьем – Петр Порошенко (15,3%).

/ Инфографика: dif.org.ua

Как ранее сообщалось, если бы досрочные парламентские выборы состоялись в начале июля текущего года, проходной барьер в 5% смогли бы преодолеть только четыре партии – Слуга народа, ОПЗЖ, Европейская солидарность и Батькивщина.

Напомним, 30 июня Центр Разумкова публиковал данные опроса, которые несколько отличаются от свежих рейтингов политических партий.

Тем временем Верховная Рада официально назначила проведение местных выборов на территории Украины на 25 октября 2020 года.