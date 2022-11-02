РФ спустила на обстрел Украины более 2,3 млн российских пенсий - Зеленский

Зеленский подчеркнул, что надежды РФ на зиму не оправдаются / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что только за один день Россия потратила на ракетный удар по Украине более 2 млн 300 тысяч средних российских пенсий по возрасту.

Об этом украинский гарант сказал во время своего традиционного вечернего обращения к украинцам.

"Если взглянуть на цену только вчерашнего российского удара, то примененные ракеты и дроны стоили России в эквиваленте более 2,3 млн средних пенсий по возрасту. И это один удар! Месячные доходы 2,3 млн российских пенсионеров... Вместо того, чтобы преодолевать бедность в своей стране, российское руководство тратит все, лишь бы не признавать, какую историческую ошибку они совершили своей войной против Украины", - отметил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что россияне надеются зимой сломать Украину, однако у них ничего не получится.

"На поле боя они безнадежны. Украинские воины это уже доказали. Но нужно время, нужны усилия, нужно терпение, чтобы доказать, что и надежда на зиму для российских террористов не оправдается. Уверен, мы и это пройдем", - резюмировал президент.

Ракетный террор РФ

Утром 31 октября в Киеве раздались мощные взрывы. Над городом поднялся дым. До этого по всей Украине, кроме Крыма, была объявлена масштабная воздушная тревога.

Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Киеве был поврежден энергообъект, который питает около 350 тысяч квартир в столице Украины. Часть столицы была обесточена, в некоторых районах исчезло водоснабжение.

В связи с массированными обстрелами российскими оккупантами гражданских объектов критической инфраструктуры в Украине ввели экстренные отключения электроэнергии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что РФ повредила 18 объектов в 10 областях Украины. Большинство объектов были критическими.

Как сообщили воздушные силы ВСУ, украинская ПВО в течение утра 31 октября сбила 44 из полусотни запущенных оккупантами ракет Х-101 / Х-555 общей стоимостью около 650 млн долларов.

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