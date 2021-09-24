Сильный ветер и снег с дождем: спасатели показали, как бушует непогода на горе Поп Иван в Карпатах

В Карпатах на горе Поп Иван выпал снег / Скриншот

И хотя на календаре еще сентябрь, уже несколько дней подряд в Карпатах царит настоящая зима. И погода продолжает ухудшаться. На горе Поп Иван Черногорский утром 24 сентября установилось ненастье: сильные порывы ветра со снежной крупой и ограниченной видимостью.

Спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста опубликовали в Сети видео, которое показывает ситуацию на горе. В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предостерегли людей от походов в горы до улучшения погодных условий.

Спасатели призывают туристов, которые все же решили идти в горы, одеваться теплее, брать с собой термос с горячим чаем и обязательно предупреждать чрезвычайников о своих намерениях в горах.

Путешествия нужно регистрировать в ГСЧС, чтобы в случае беды получить оперативную помощь.

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