Сильный ветер и снег с дождем: спасатели показали, как бушует непогода на горе Поп Иван в Карпатах

В связи со сложными погодными условиями, туристам рекомендуют воздержаться от походов в горы в районе Черногорского хребта.
И хотя на календаре еще сентябрь, уже несколько дней подряд в Карпатах царит настоящая зима. И погода продолжает ухудшаться. На горе Поп Иван Черногорский утром 24 сентября установилось ненастье: сильные порывы ветра со снежной крупой и ограниченной видимостью.
Спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста опубликовали в Сети видео, которое показывает ситуацию на горе. В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предостерегли людей от походов в горы до улучшения погодных условий.
Спасатели призывают туристов, которые все же решили идти в горы, одеваться теплее, брать с собой термос с горячим чаем и обязательно предупреждать чрезвычайников о своих намерениях в горах.
Путешествия нужно регистрировать в ГСЧС, чтобы в случае беды получить оперативную помощь.
Погода в горах в предыдущие дни
- В среду, 22 сентября, температура в Карпатах опустилась до -4°С. На почве появилась изморозь и пошел дождь.
- Уже на следующий день на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали похолодание до -6 градусов, там заснежило.
- Тем же днем в Сети обнародовали кадры со снегом на горе Томнатик в массиве Яловичёрские горы. Украинские путешественники имели возможность наслаждаться живописными видами.