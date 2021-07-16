Союзники отвернулись от Украины: экс-представитель НАТО в РФ предупредил об опасности

Гарри Табах прокомментировал отношения Украины и НАТО / УНИАН

Украина оказалась в тяжелом и опасном положении из-за отсутствия значимой поддержки со стороны западных стран, заявил бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах.

Украина на сегодня остается в очень тяжелом положении, заявил он в ходе мероприятия, трансляцию которого вел Укринформ.

"Более тяжелом и более опасном положении экономически, в военном [плане], политически и дипломатически", — отметил бывший представитель НАТО в России.

По его словам, внутри Украины также происходят "большие подрывные действия", которые ставят ее в опасное положение перед ее соседями.

Табах добавил, что союзники Украины не проявляют большого желания поддержать Киев в борьбе за независимость, а вопрос Украины отсутствует на повестке дня НАТО.

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Напомним, 7 июня в Североатлантическом альянсе сказали, что Украине и Грузии не предоставят ПДЧ в НАТО на саммите в Брюсселе.

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На данный момент среди стран-участниц Альянса нет консенсуса по этому вопросу.