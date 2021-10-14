Стало известно, сколько женщин защищает Украину

В ВСУ служат свыше 30 тысяч женщин / facebook.com/olenazelenska.official

Первая леди Елена Зеленская по случаю Дня защитников и защитниц Украины поздравила женщин-защитниц Украины и рассказала о том, сколько представительниц прекрасного пола находятся на фронте. Об этом она написала в Facebook.

"Сегодня мы впервые отмечаем День защитников и защитниц Украины! Издавна все мы привыкли, что роль защитника всегда уверенно выполняют мужчины. Женщинам же достаются роли тех, кого нужно защищать. Ранее вклад женщин в защиту Украины оставался на втором плане. И это, как на мой взгляд, несправедливо", - написала супруга главы государства.

Зеленская подчеркнула, что только в ВСУ на сегодняшний день служат более 31 тысяч женщин, которые наравне с мужчинами защищают мир и спокойствие в нашей стране.

"Пора признать это равенство и гордиться тем, что в Украине одинаково почитают как мужчин, так и женщин, которые защищают Родину", - подчеркнула Зеленская и поблагодарила всех защитников и защитниц Украины, пожелав им крепкого здоровья, вдохновения на службе и мира.

Смотрите видео: На Софиевской площади в Киеве можно увидеть современное техническое оснащение украинского войска

Реклама

Напомним, украинские военные получат денежное обеспечение и премии от государства. Соответствущий указ подписал глава государства Владимир Зеленский в четверг, 14 октября, по случаю сегодняшнего праздника.

Справка:

Ежегодно День защитника Украины отмечается 14 октября. В этом году праздник выпадает на четверг.

День защитника Украины был установлен указом президента Петра Порошенко в 2014 году как государственный праздник. Он призван почтить всех тех, кто защищает честь и территориальную целостность страны, и тех, кто погиб на фронте.

Дата праздника была выбрана не случайно. 14 октября – великий религиозный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Именно Богоматерь считалась покровительницей украинского казачества.

В 2021 году Верховная Рада поддержала изменения в названии праздника на День защитников и защитниц Украины, чтобы почтить и женщин, которые несут воинскую службу.