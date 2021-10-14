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Украинские военные получат премию и денежное обеспечение

14 октября 2021, 14:25
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Зеленский поручил премировать военных Украины по случаю сегодняшнего праздника.

военные, парад
Украинские военные получат премию / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих и ветеранов войны", в котором говорится о премировании украинских военных по случаю праздника Дня защитников и защитниц Украины.

Об этом говорится на сайте президента в четверг, 14 октября.

Документ обязует Кабинет Министров Украины безотлагательно принять меры по выплате в полном объеме надлежащего денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Кроме того, речь идет об однократном премировании по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Также до 31 декабря этого года правительство обязано внести на рассмотрение парламента Украины законопроект по совершенствованию системы денежного довольствия военнослужащих с учетом лучшего опыта ведущих иностранных государств.

Отныне Кабмин каждые три месяца будет предоставлять отчет о реализации мероприятий по социальной защите ветеранов войны и семей погибших.

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Напомним, ранее сообщалось, что до конца текущего года в Украине появится военная миссия Евросоюза, к которой планируется привлечь 30 постоянных советников ЕС. Предполагается, что это позволит создать в Украине многоуровневую систему военного образования и ввести качественное дистанционное обучение.

Справка:

Ежегодно День защитника Украины отмечается 14 октября. В этом году праздник выпадает на четверг.

День защитника Украины был установлен указом президента Петра Порошенко в 2014 году как государственный праздник. Он призван почтить всех тех, кто защищает честь и территориальную целостность страны, и тех, кто погиб на фронте.

Дата праздника была выбрана не случайно. 14 октября – великий религиозный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Именно Богоматерь считалась покровительницей украинского казачества.

В 2021 году Верховная Рада поддержала изменения в названии праздника на День защитников и защитниц Украины, чтобы почтить и женщин, которые несут воинскую службу.

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