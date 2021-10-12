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В Украине появится военная миссия Евросоюза до конца 2021 года - Минобороны

12 октября 2021, 18:06

Министр уточнил, что в военную миссию планируется привлечь 30 постоянных советников ЕС.

Андрей Таран
Андрей Таран / пресс-служба Минобороны

Военная миссия Евросоюза в Украине появится до конца 2021 года. К ней планируется привлечь 30 постоянных советников ЕС. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Делаем все необходимое, чтобы уже до конца текущего года военная совещательно-тренировочная миссия из плоскости наработки юридической базы перешла в состояние практической реализации на пользу как Украине, так и ЕС", - сказал Таран.

Министр уточнил, что в военную миссию планируется привлечь 30 постоянных советников ЕС. По его словам, их участие позволит создать в Украине многоуровневую систему военного образования и ввести качественное дистанционное обучение.

Изменения должны затронуть административные и управленческие процессы, а также организационно-штатные структуры военных учебных заведений и их материальную базу.

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"Реализация этого проекта позволит привлечь лучшие практики и помощь в процессе реформирования системы военного образования Вооруженных сил Украины, которые свойственны государствам-членам Европейского союза", - подчеркнул Таран.

Ранее Главред писал о том, что Европейский союз рассматривает возможность создания в Украине военной учебной миссии ЕС.

Такую информацию обнародовала газета Welt am Sonntag со ссылкой на попавший в ее распоряжение внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что миссия может получить название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине - ред.).

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Минобороны Украины Андрей Таран
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