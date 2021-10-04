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Украина и ЕС обсуждают новую военно-учебную миссию - МИД

4 октября 2021, 17:54

Начало военно-учебной миссии отвечает стратегическим интересам как Украины, так и Евросоюза, считают в МИД нашей страны.

Евросоюз
В ЕС обсуждают военную миссию в Украине / Фото Reuters

В МИД Украины сообщили о том, что наша страна и Евросоюз обсуждают важный вопрос начала военно-учебной миссии Евросоюза в Украине.

"Украина и Европейский Союз поддерживают регулярный диалог в контексте Общей политики безопасности и обороны ЕС. Напомню, что в рамках этой политики в декабре 2014 года на территории нашего государства развернулась Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM). Украинская и Европейская стороны сейчас обсуждают различные модальности дальнейшего взаимодействия. Одна из возможных опций – начало военно-учебной миссии Евросоюза в Украине",- подчеркнул спикер украинского МИД Олег Николенко в комментарии корреспонденту УНИАН.

По его словам, такая миссия могла бы охватить сферы, сейчас непокрытые Консультативной миссией ЕС (EUAM).

"Прежде всего, речь идет об образовательном секторе, повышении профессиональной подготовки украинских военнослужащих. Контакты по этому вопросу продолжаются", - добавил спикер.

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Дипломат выразил убеждение, что начало военно-учебной миссии отвечает стратегическим интересам как Украины, так и ЕС.

Ранее Главред писал о том, что Европейский союз рассматривает возможность создания в Украине военной учебной миссии ЕС.

Такую информацию обнародовала газета Welt am Sonntag со ссылкой на попавший в ее распоряжение внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что миссия может получить название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине - ред.).

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