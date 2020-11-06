Судья КСУ похвастался участием в двух Майданах

Владимир Мойсик / Фото: УНИАН

Судья Конституционного суда Украины Владимир Мойсик опроверг многочисленные заявления украинских политиков, которые его открыто обвиняли в том, что он работает в интересах Российской Федерации.

В комментарии РБК-Украина он заявил, что находится в розыске в РФ, а также под санкциями.

"Нам фактически предлагают оставить Украинское государство без Конституционного суда. Такого не может быть. Я уйду в отставку, когда сам захочу. Я не считаю, что хоть на йоту я что-то нарушил, чтоб должен был уходить в отставку", - заявил Мойсик.

Судья заявил, что был активным участников двух Майданов, поэтому с Россией его не могут связывать дружеские отношения.

"Посмотрите, что они пишут. Что якобы в КСУ есть группа, которая поддерживает Россию. Да я прошел два Майдана, я в 2014 году руководил Коломыйской сотней на втором Майдане, я нахожусь в двух российских постановлениях о розыске и финансовых санкциях! И это я еще с Россией связан?", — отметил Мойсик.

Также судья заявил, что он с коллегами поддерживает законопроект спикера Дмитрия Разумкова о восстановлении прав НАПК, отмененных решением суда.