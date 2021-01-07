Сын Корбана погиб: эксперт оценил причины смертельного ДТП

Мотовездеход безопаснее обычного квадроцикла, подчеркнул Руслан Гвоздик.
Инструктор по вождению квадроциклов Руслан Гвоздик проанализировал аварию с мотовездеходом в Днепропетровской области, в результате которой погиб сын Геннадия Корбана Лев и его подруга.
Как рассказал он ТСН, такой транспорт безопаснее обычного квадроцикла, у него есть каркас, крыша и ремни безопасности.
В то же время эксперт подчеркнул, что от падения или опрокидывания не застрахован даже опытный водитель, а тем более — несовершеннолетний.
"Я думаю, парень немного не рассчитал, возможно, угол въезда, возможно, угол наклона той преграды, которую они переезжали. Возможно, когда они пришли в себя, то уже были вниз головой в этом багги и сориентироваться там в темноте, будучи под водой, очень тяжело ", — считает Гвоздик.
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Сын Корбана погиб в аварии:
- Напомним, 5 января стало известно о том, что погиб сын бизнесмена и политика Геннадия Корбана.
- Он пропал во вторник днем, после чего родные начали поиски.
- Позже полиция обнаружила багги на дне реки, в багги обнаружили два трупа: Льва Геннадиевича Корбана и его одноклассницы Васик Юлии Николаевны.
- На месте происшествия работали полиция и спасатели. С помощью троса квадроцикл с телами погибших ребят достали из реки.