Сын Корбана погиб: эксперт оценил причины смертельного ДТП

Место ДТП в Днепропетровской области

Инструктор по вождению квадроциклов Руслан Гвоздик проанализировал аварию с мотовездеходом в Днепропетровской области, в результате которой погиб сын Геннадия Корбана Лев и его подруга.

Как рассказал он ТСН, такой транспорт безопаснее обычного квадроцикла, у него есть каркас, крыша и ремни безопасности.

В то же время эксперт подчеркнул, что от падения или опрокидывания не застрахован даже опытный водитель, а тем более — несовершеннолетний.

"Я думаю, парень немного не рассчитал, возможно, угол въезда, возможно, угол наклона той преграды, которую они переезжали. Возможно, когда они пришли в себя, то уже были вниз головой в этом багги и сориентироваться там в темноте, будучи под водой, очень тяжело ", — считает Гвоздик.

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Сын Корбана погиб в аварии: