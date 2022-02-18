"Тело могли подбросить": жена пропавшего военного на Ровенщине считает, что его убили

Мужчина был без одежды / Радио Трек

16 февраля на Ровенском военном полигоне обнаружили мертвым военнослужащего-контрактника Юрия Победу. Теперь супруга покойного заявила, что тело ее мужа туда могли подбросить. Хотя по предварительной причине смерть военного якобы наступила из-за общего переохлаждения организма.

Как сообщило РадиоТрек со ссылкой на полицию Ровенщины, следов насилия нет, однако судебно-медицинская экспертиза продолжается.

Известно, что у 28-летнего Юрия осталась маленькая дочь и жена.

В целом его разыскивали 10 дней. Есть информация, что он был без одежды. Кроме того, на теле мужчины также обнаружены следы побоев и переломов.

Отметим, 28-летний Победа служил по контракту в Житомирской области. На Ривненском полигоне проходил учебный курс. В последний раз его видели в поселке Тучин 6 февраля. В полиции утверждают, что солдат вместе с товарищем покинул место службы с разрешения руководства.

Реклама

Расстрел нацгвардейцем людей в Днепре

В Днепре на территории Южного машиностроительного завода 27 января около 4 часов утра нацгвардеец Артём Рябчук устроил стрельбу по сослуживцам. Он убил 4 коллег и ранил еще пятерых, а когда пытался выйти из Южмаша, застрелил гражданскую – работницу завода, которая отказалась отдать ему ключи от ворот.

Рябчук скрылся с места трагедии с оружием и патронами. Позже его задержали. ГБР открыло уголовное производство.

После трагических событий начали всплывать данные об издевательствах, которые систематически происходили в воинской части Нацгвардии, в которой служил Рябчук. Бывшие служащие воинской части 3021 в Днепре рассказали, что руководство части давило на солдат.

Читайте также: