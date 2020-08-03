"Им плевать на народ, относятся к людям, как к скоту": стало известно, что террорист говорил о Зеленском и власти

Сухроб Каримов уже задержан / СБУ

Террорист Сухроб Каримов, которого уже нейтрализировали силовики, сделал ряд резких заявлений в адрес президента Владимира Зеленского и украинской власти в целом.

Об этом сообщает Украинская правда.

По информации журналистов, пока правоохранители стягивали силы к БЦ Леонардо, прессе удалось пообщаться с террористом Каримовым.

Он заявил, что проживает в Украине примерно 5 лет и пожаловался на жизнь.

Каримов резко высказался о Зеленскому и украинских властях, акцентировав внимание на том, что за время правления шестого президента в стране не было достигнуто никаких изменений. По словам террориста, за многие годы жизнь людей в Украине не стала лучше.Читайте также"Миром должен управлять один человек": о чем говорил террорист Каримов

"Недавно у вас были выборы – вы выбрали шута. Зеленский – это Машка, актер, шут. Он взял на себя обязательства управлять страной, быть верным, честным, преданным сыном страны и изменить жизнь украинцев к лучшему. За эти полтора года что-то поменялось? До него были столько президентом – хоть один президент что-то поменял? Да им плевать на народ! Они к народу относятся как к скоту", - сказал террорист.

Также он добавил, что людям сложно жить на территории своего государства.

"Украинцы, имея богатую землю, едут за границу, чтобы получить какие-то деньги, чтобы жить, чтобы выжить", - подчеркнул он.

Напомним, в понедельник, 3 августа, неизвестный зашел в офис Универсал Банка, который находится в БЦ Леонардо в Киеве и заявил сотруднице финучреждения о наличии у него бомбы. Злоумышленник захватил офис банка с заложниками и потребовал вызвать полицию.

Позже террорист потребовал выйти в прямой эфир одного из украинских телеканалов.

Позже силовикам удалось его нейтрализовать. Выяснилось, что никакой бомбы у Каримова с собой не было.