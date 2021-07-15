Топор в сумке и маленькая зарплата: проводница рассказала об условиях работы в Укрзализныце

Отношение к железнодорожникам рабочих профессий очень наплевательское, рассказала проводница / скриншот

Проводница поезда Укрзализныци рассказала о жутких условиях труда, в которых вынуждены работать сотрудники компании.

По словам женщины, проводники в украинских поездах всегда носят в сумке топор, так как на украинской железной дороге до сих пор используют дрова - и не только для отапливания вагонов.

"В отопительный сезон обязательно у каждого проводника в сумке есть топор. Для того, чтобы растопить печку, поколоть дрова. В неотопительный сезон точно так же ходим с дровами - для того, чтобы растопить титан. Даже если титан электро, он будет работать тогда, когда состав будет ехать", - рассказала женщина в эфире телеканала Украина 24.

Кроме того, у проводников нет нормальных бытовых условий для того, чтобы привести себя в порядок между рейсами. При этом зарплата небольшая и не соответствует условиям труда - 6030 гривен.

"Отношение к железнодорожникам рабочих профессий очень наплевательское", - добавила женщина.

Реклама

Как сообщал Главред, народный депутат от партии Слуга народа Александр Качура пожаловался, что в люкс-вагоне поезда Укрзализници ему выдали комплект дырявого белья. Нардеп заявил, что как только вернется в столицу, сразу же займется подрядчиком, который получает бюджетные деньги.

Читайте также"Укрзализныця - это хорошая кормушка": кондукторы придумали новый вид пассажиров - "платный заяц"

Ранее Укрзализныця угодила в скандал из-за потопа прямо в вагоне. Во время движения поезда Укрзализныци №26 сообщением Рахов – Одесса в одном из плацкартных вагонов произошел прорыв трубы, в результате чего салон оказался залит водой.