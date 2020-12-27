Убийство разведчика на Херсонщине: активист раскрыл подробности

В Новой Каховке полицейские отпустили убийц военного, сообщил активист / Скриншот с видео на facebook.com/markgordienko1968

Одесский активист Марк Гордиенко сообщил, что в Новой Каховке Херсонской области военнослужащего убили в одном из кафе, и полицейские отпустили злоумышленников.

Военный был в отпуске, поделился Гордиенко на своей странице в Facebook.

Активист добавил, что между военнослужащим и злоумышленниками как таковой драки не было.

По его данным, военного просто ударили сзади по голове, скорее всего, – кастетом

"…полиция, вместо задержания виновных, их установила, но не задержала. Теперь они в розыске. И есть вероятность, что дело могут квалифицировать как просто драку, типа хулиганка…", – отметил Гордиенко.

Активист опубликовал ориентировку на подозреваемых в убийстве военного

/ facebook.com/markgordienko1968