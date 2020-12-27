Убийство разведчика на Херсонщине: активист раскрыл подробности

Военного просто ударили сзади, отметил активист.
Одесский активист Марк Гордиенко сообщил, что в Новой Каховке Херсонской области военнослужащего убили в одном из кафе, и полицейские отпустили злоумышленников.
Военный был в отпуске, поделился Гордиенко на своей странице в Facebook.
Активист добавил, что между военнослужащим и злоумышленниками как таковой драки не было.
По его данным, военного просто ударили сзади по голове, скорее всего, – кастетом
"…полиция, вместо задержания виновных, их установила, но не задержала. Теперь они в розыске. И есть вероятность, что дело могут квалифицировать как просто драку, типа хулиганка…", – отметил Гордиенко.
Активист опубликовал ориентировку на подозреваемых в убийстве военного
- Ранее СМИ писали, что 25 декабря в Новой Каховке на Днепровском проспекте у парка аттракционов двое молодчиков на глазах у девушек забили до смерти старшего солдата-разведчика.
- Журналисты выяснили, что солдата начали избивать из-за замечания, которое он сделал компании. ЗМИ также узнали, что в полиции подтвердили факт убийства военного.
Автор: Екатерина Присяжнюк