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Убийство разведчика на Херсонщине: активист раскрыл подробности

27 декабря 2020, 10:28
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Военного просто ударили сзади, отметил активист.

Активист сообщил, что в Новой Каховке полицейские отпустили убийц военного – Новая Каховка новости
В Новой Каховке полицейские отпустили убийц военного, сообщил активист / Скриншот с видео на facebook.com/markgordienko1968

Одесский активист Марк Гордиенко сообщил, что в Новой Каховке Херсонской области военнослужащего убили в одном из кафе, и полицейские отпустили злоумышленников.

Военный был в отпуске, поделился Гордиенко на своей странице в Facebook.

Активист добавил, что между военнослужащим и злоумышленниками как таковой драки не было.

По его данным, военного просто ударили сзади по голове, скорее всего, – кастетом

"…полиция, вместо задержания виновных, их установила, но не задержала. Теперь они в розыске. И есть вероятность, что дело могут квалифицировать как просто драку, типа хулиганка…", – отметил Гордиенко.

Активист опубликовал ориентировку на подозреваемых в убийстве военного

/ facebook.com/markgordienko1968
  • Ранее СМИ писали, что 25 декабря в Новой Каховке на Днепровском проспекте у парка аттракционов двое молодчиков на глазах у девушек забили до смерти старшего солдата-разведчика.
  • Журналисты выяснили, что солдата начали избивать из-за замечания, которое он сделал компании. ЗМИ также узнали, что в полиции подтвердили факт убийства военного.
Новая Каховка новости Новой Каховки Марк Гордиенко
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