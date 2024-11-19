Удар ракетами ATACMS по складу в Брянской области: Зеленский впервые отреагировал

У Украины есть дальнобойные возможности для ударов по территории России, кроме того, теперь появились еще и американские ракеты ATACMS, подчеркнул Зеленский.

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Украине разрешили бить по территории РФ западными ракетами / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, СтратКом ВСУ

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Зеленский прокомментировал возможный удар ракетами ATACMS вглубь России

Президент подтвердил разрешение бить западными ракетами по России

Президент Украины отреагировал на возможный первый удар дальнобойными американскими ракетами ATACMS по территории военного склада в Брянской области России. Соответствующее заявление президент Украины сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает "РБК-Украина".

Глава государства воздержался от деталей возможного применения ракет ATACMS по целям в глубине территории России.

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Он подчеркнул, что Украина имеет дальнобойное оружие, включая беспилотники собственного производства, а также несколько длинных "Нептунов".

"И теперь у нас есть ATACMS и мы все это будем использовать", - отметил Зеленский в ответ на вопрос об ударах западным оружием вглубь территории России.

Смотрите видео комментария Зеленского относительно возможного удара ракетами ATACMS вглубь России:

Фото: скриншот

Кроме того, Зеленский подтвердил, что Украине разрешили бить по территории РФ западными ракетами

"Теперь когда есть соответствующие решения и не только в медиа, но и от соответствующих стран, очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился", - отметил глава государства.

Что известно о ракете ATACMS / Инфографика: Главред

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 ноября Вооруженные силы Украины впервые нанесли удар по территории России тактической баллистической ракетой ATACMS, отмечают украинские СМИ со ссылкой на источники в Силах обороны.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга отметил необходимость защиты российского населения в связи с использованием Украиной ракет ATACMS для ударов по территории РФ.

В ночь на 18 ноября Россия подверглась массированной атаке беспилотников, эпицентром которой стала Брянская область, а также зафиксировано движение дронов в направлении Москвы. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

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Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе. Ее различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и m142 HIMARS.

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