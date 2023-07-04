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Удары БПЛА под Москвой: у Зеленского напомнили о терактах и преступлениях РФ

Алексей Тесля
4 июля 2023, 17:54 обновлено 4 июля, 18:09
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Михаил Подоляк перечислил вопиющие военные преступления оккупантов за последнее время.
Подоляк, бавовна
Михаил Подоляк прокомментировал "бавовну" под Москвой / t.me/bazabazon, Скриншот

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию вокруг атаки беспилотников по военным объектам в Подмосковье во вторник утром, 4 июля.

Как известно, после ударов БПЛА в МИД страны-агрессора заявили о том, что Украина якобы использует террористические методы атак. В свою очередь Подоляк в своем Twitter перечислил некоторые вопиющие военные преступления оккупантов за последнее время.

"Российскому МИДу стоит осознать: теракт – это когда ты 16 месяцев умышленно стреляешь крылатыми/баллистическими ракетами по жилым кварталам и заполненной пиццерии, когда ты сносишь артиллерией город Бахмут, когда ты демонстративно подрываешь Каховскую ГЭС и твои "черты в военной форме" демонстративно убивают женщин/детей/пожилых людей", — подчеркнул представитель ОП.

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Он также обратил внимание на то, что теракт сегодня является основным атрибутом России.

"И вскоре страна РФ получит этот статус де-юре, потому что мы живем в информационную эру, когда преступления россиян слишком очевидны", — добавил Подоляк.

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Сообщение Михаила Подоляка / Twitter/Podolyak_M

"Бавовна" под Москвой

Напомним, ранее сообщалось об атаке беспилотников утром 4 июля. Дроны летели на Москву со стороны Калужской области на высоте 200 метров.

В нескольких километрах от московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), по данным местных жителей, было как минимум два взрыва с разницей в несколько секунд.

Кроме того, в военную часть в подмосковной Кубинке также пришла "бавовна". По предварительным данным, около 4 утра дрон-камикадзе атаковал административное здание на территории военной части.

Из-за атаки дронов самолеты, летевшие во Внуково, начали перенаправлять в другие аэропорты. Речь идет уже о пяти рейсах.

По данным Shot, два беспилотника были сбиты в районе села Валуево в Новой Москве в начале 6 часов утра.

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