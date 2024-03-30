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Угроза "блэкаута" в Украине: где и на сколько отключают электроэнергию

Алексей Тесля
30 марта 2024, 21:30
Ситуация на Харьковщине остается сложной, в регионе применяют отключения абонентов.
Угроза 'блэкаута' в Украине: где и на сколько отключают электроэнергию
В Украине аварийніе отключения єлектроєнергии / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Украине накануне вводили графики аварийных отключений электроэнергии в шести областях – Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Запорожской.

Они применялись во время вечернего максимума нагрузки из-за сетевых ограничений и недостаточности локальной генерации вследствие повреждения электростанций атаками РФ, сообщило Министерство энергетики.

Вместе с тем в субботу почасовые отключения действуют только в Харьковской области для 120 тыс. абонентов, причиной чего являются значительные повреждения ударами РФ оборудования НЭК "Укрэнерго" и, как следствие, невозможность передать необходимый объем электроэнергии.

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Что говорят в "Укрэнерго"

Как отметил в эфире телемарафона "Единые новости" председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, ситуация в Харькове остается сложной, восстановительные работы продолжаются.

"Сегодня диспетчерский центр "Укрэнерго" также ввел ограничения в этой области. Они меньше, чем вчера, поскольку выходные, но сохраняются. Также несколько ограничено электроснабжение промышленности в Днепропетровской области, в частности в Криворожском энергоузле. В Хмельницкой и Одесской областях сегодня ограничений нет", – говорит он.

Он уточнил, что в результате атаки БПЛА в ночь на субботу аварийно отключалось оборудование на одной из подстанций в Одесской области, в результате чего краткосрочно без света оставались около 70 тыс. потребителей

Кроме того, в Днепропетровской области из-за состояния сетей отключались высоковольтные линии – без электроснабжения оставались бытовые потребители, промышленность, железная дорога, где были зафиксированы сбои в движении поездов. В течение получаса все потребители были запитаны.

Угроза "блекатуа": что известно

Сейчас о блекаутах в Украине речь не идет, однако дальнейшая ситуация зависит от планов страны-агрессора РФ, заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

По ее словам, на сегодняшний день Украина способна сбалансировать систему и обеспечить ее стабильную работу.

"Но мы не знаем планов врага, какими будут дальнейшие атаки, каковы будут последствия. К сожалению, это зависит сейчас не от нас, а от планов врага", - добавила Гринчук.

Смотрите видео - что известно об угрозе "блекаутов":

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Что такое блэкаут

Блэкаут – это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления.

Считается, что слово вошло в языковой обиход после аварии в США, которая в 1965 году обесточила Нью-Йорк.

Напомним, ракеты РФ повредили энергетическую инфраструктуру в шести областях. Пострадали энергообъекты в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях.

Ранее в Укрэнерго сообщили, что оккупанты атаковали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. В ДТЭК добавили, что оккупанты атаковали три теплоэлектростанции. Пострадал энергетик.

По данным Воздушных сил, оккупанты применили различные типы ракет и ударные БПЛА. Всего – 99 средств воздушного нападения. В результате противовоздушного боя уничтожены 84 воздушных цели: 58 "Шахедов" и 26 ракет.

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