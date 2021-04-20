УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украинцы смогут попасть в одну из стран Европы без теста на COVID-19

20 апреля 2021, 22:10
Прослушать новость
Остановить

Въезд для туристов из Украины в Черногорию будет упрощен.

Из Украины в Черногорию можно будет попасть без ПЦР-теста на коронавирус
Из Украины в Черногорию можно будет попасть без теста на коронавирус / Reuters

Граждане Украины, России, Беларуси и Северной Македонии смогут попасть на территорию Черногории (находится в Юго-Восточной Европе) без ограничений, которые ранее были введены в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Коронавирусные ограничения снимут во время туристического сезона, поделился в Twitter министр финансов и социального обеспечения Милойко Спаич.

Чиновник подчеркнул, что для визита в страну не нужен будет ПЦР-тест на коронавирус.

"...для посещения Черногории в туристический сезон 2021 для граждан Российской Федерации, Беларуси, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры...", – отметил Спаич.

В Черногории с конца ноября до начала мая длится зимний туристический сезон. Пляжным туристическим сезоном в стране считают период с мая по октябрь.

В Черногории действует карантин для борьбы с распространением COVID-19.

На большей части территории страны с 17 апреля карантинные меры смягчили:

  • Заведениям общественного питания разрешили принимать клиентов и работать с 07:00 до 23:00, а не до 21:00;
  • Рынкам и торговым центрам разрешили работать с 07:00 до 22:00, а не до 21:00;
  • Комендантский час стал начинаться не в 22:00, а в 00:00 и по-прежнему действует до 5 часов утра.

Напомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. Ряд стран мира ввели карантин, было ограничено международное сообщение.

Государства поделили на красную и зеленую зоны – "красным" обозначали территории, на которых бушевал коронавирус. Европейские государства ужесточили правила въезда, в частности начали требовать негативный ПЦР-тест на COVID-19.

В Украине в случае прибытия из страны красной зоны требовалось прохождение двухнедельного карантина. Чтобы избежать изоляции, необходимо было сделать тест на коронавирус.

В марте 2021-го украинские власти решили, что все пассажиры, которые прибывают в нашу страну, должны проходить карантин или иметь негативный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы.

туризм новости Черногории Милойко Спаич
Сейчас вы просматриваете новость «Украинцы смогут попасть в одну из стран Европы без теста на COVID-19». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Чего ждать от России в небе над УкраинойЧего ждать от России в небе над Украиной На переговорах по Донбассу произошел значительный прорывНа переговорах по Донбассу произошел значительный прорыв Зеленский обратился к Путину и озвучил предложениеЗеленский обратился к Путину и озвучил предложение В Германии отреагировали на слова Путина о "красных линиях" для ЗападаВ Германии отреагировали на слова Путина о "красных линиях" для Запада "Путин – убийца": в России прошли массовые протесты из-за Навального"Путин – убийца": в России прошли массовые протесты из-за Навального

Последние новости

11:05
Мошенники используют имена знаменитостей для вымогательства
11:01
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
10:49
Премьера на 1+1: чем удивит сериал Славяне 2021 Видео
10:44
Зашквары "слуг народа": стало известно о неожиданном наказании для нардепов Видео
10:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
Реклама
10:30
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование РФ по Донбассу Видео
10:24
Мокрый снег и заморозки: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные Видео
10:14
В США оценили отвод войск РФ от границ Украины и поставили условие Москве Видео
10:12
Путин не может выбрать между Украиной и Беларусью мнение
09:45
"Передозировка боярышником": Тилль Линдеман перепел советскую песню про войну Видео
09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма Видео
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка Видео
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи Видео
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
Реклама
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
Реклама
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять