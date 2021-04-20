Украинцы смогут попасть в одну из стран Европы без теста на COVID-19

Из Украины в Черногорию можно будет попасть без теста на коронавирус / Reuters

Граждане Украины, России, Беларуси и Северной Македонии смогут попасть на территорию Черногории (находится в Юго-Восточной Европе) без ограничений, которые ранее были введены в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Коронавирусные ограничения снимут во время туристического сезона, поделился в Twitter министр финансов и социального обеспечения Милойко Спаич.

Чиновник подчеркнул, что для визита в страну не нужен будет ПЦР-тест на коронавирус.

"...для посещения Черногории в туристический сезон 2021 для граждан Российской Федерации, Беларуси, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры...", – отметил Спаич.

В Черногории с конца ноября до начала мая длится зимний туристический сезон. Пляжным туристическим сезоном в стране считают период с мая по октябрь.

В Черногории действует карантин для борьбы с распространением COVID-19.

На большей части территории страны с 17 апреля карантинные меры смягчили:

Заведениям общественного питания разрешили принимать клиентов и работать с 07:00 до 23:00, а не до 21:00;

Рынкам и торговым центрам разрешили работать с 07:00 до 22:00, а не до 21:00;

Комендантский час стал начинаться не в 22:00, а в 00:00 и по-прежнему действует до 5 часов утра.

Напомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. Ряд стран мира ввели карантин, было ограничено международное сообщение.

Государства поделили на красную и зеленую зоны – "красным" обозначали территории, на которых бушевал коронавирус. Европейские государства ужесточили правила въезда, в частности начали требовать негативный ПЦР-тест на COVID-19.

В Украине в случае прибытия из страны красной зоны требовалось прохождение двухнедельного карантина. Чтобы избежать изоляции, необходимо было сделать тест на коронавирус.

В марте 2021-го украинские власти решили, что все пассажиры, которые прибывают в нашу страну, должны проходить карантин или иметь негативный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы.