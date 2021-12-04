Умер еще в Одессе: в Турцию прибыло судно с телом украинского моряка

Умер укринский моряк / УНИАН

В Турцию прибыло судно, на борту которого трое суток находится мертвый украинский моряк. Он скончался еще в Одессе, но судовладелец не снял тело с борта.

Как сообщил морской юрист Николай Гольбин, причина смерти моряка пока неизвестна, но по состоянию на 3 декабря разлагавшийся труп все еще был в каюте.

"Третьи сутки тело украинского моряка держат в каюте в сидячем положении. Наш моряк умер на борту судна, когда оно было в Украине, но судовладелец решил не снимать его с борта, а отправить судно в Стамбул. По состоянию на пятницу — тело на борту", – написал он на своей страничке в Facebook.

По словам Гольбина, судовладелец поручил капитану оставить тело в каюте, а не поместить его в холодильное оборудование.

Читайте такжеКрушение сухогруза в Турции: выживший моряк раскрыл причину катастрофы"Люди возмущены, некоторые подавлены... кроме морально-нравственного вопроса, есть вопросы эпидбезопасности. Ведь причины смерти мужчины пока неизвестны. Тело не поместили в холодильное оборудование, оно в обычной каюте. На судне ужасный запах", — сказал юрист в комментарии УНИАН

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По его словам, умершего моряка предстоит перевезти в Украину самолетом. Но когда это произойдет, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Турции задержали судно с украинцами по подозрению в контрабанде наркотиков. В МИД Украины говорят, корабль направлялся под флагом Либерии. По предварительным данным, правоохранителей на борту заинтересовал опломбированный контейнер. В нем обнаружили 176 килограммов наркотиков.

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