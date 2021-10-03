В Бангладеш при загадочных обстоятельствах погибли украинские моряки

Сухогруз, на котором погибло двое моряков / Фото: fleetmon.com

На борту сухогруза AP ASTAREA, который находится в порту Читтагонгзи (Бангладеш), "без видимых причин и болезней" погибли два моряка. СМИ сообщают, что погибшие были гражданами Украины.

Украинские моряки умерли в конце сентября, передает FleetMon со ссылкой на местные источники. У погибших не было симптомов коронавируса. Кроме того, не говорится и о насильственных смертях. Точная причина смерти мужчин станет известна после вскрытия.

Погибшими оказались:

Геннадий Яценко – инженер судна. Ему было 60 лет.

Константин Ермак – слесарь на корабле, ему был 31 год.

Как заявил управляющий компанией Shoreline Services, Ермак был найден мертвым в собственной каюте. После того как его тело обнаружил Яценко, у него начались "трудности с дыханием". Инженера сняли с судна и отвезли на катере в больницу, где медики констатировали факт его смерти.

Доктор медицинских наук Нурул Абсер, помощник портового санитарного врача, посетивший судно, заявил, что на теле Константина Ермака не обнаружено следов от травм.

Медики заявили, что ни у двух погибших моряков, ни у остальных членов экипажа не было симптомов COVID-19. Врачи подозревают, что у Геннадия Яценко мог случиться сердечный приступ. Точная причина смерти станет известна после вскрытия.

Ранее сообщалось, что в Турции задержали судно с украинцами по подозрению в контрабанде наркотиков. В МИД Украины говорят, корабль направлялся под флагом Либерии. По предварительным данным, правоохранителей на борту заинтересовал опломбированный контейнер. В нем обнаружили 176 килограммов наркотиков.