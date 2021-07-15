В Турции задержали судно с украинцами: моряков обвиняют в контрабанде наркотиков

Украинские дипломаты предоставляют задержанным консульскую помощь/ УНИАН

10 июля в турецком порту Искендерун правоохранители задержали судно MSC CAPUCINE R, которое шло под флагом Либерии. Экипаж состоит из 24 украинцев и одного иностранца.

На следующий день капитана судна и трех его помощников арестовали - все граждане Украины. Им предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает РБК-Украина.

Остальные члены экипажа сейчас находятся на борту судна и участвуют в расследовании в качестве свидетелей.

Посольство Украины в Турции оказывает задержанным консульскую помощь.

"Наши граждане обеспечены адвокатом и переводчиком, консулы поддерживают связь с их родными. Украинское дипучреждение обратилось к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия и посещение украинских моряков", - сообщил Николенко.

Как сообщал Главред, ночью 3 июля в Черном море вблизи Тендеровской косы терпело бедствие украинское рыболовецкое судно. Однако корабли Российской Федерации игнорировали сигнал "SOS", хотя росСМИ отчитались, что корабли пограничной службы РФ выдвинулись на помощь.

В Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили, что распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовецкому судну ОД-2592 является очередным информационным мероприятием РФ. Информацию Россия распространила, когда судно уже буксировал корабль морской охраны Государственной погранслужбы Украины в порт приписки Очаков.